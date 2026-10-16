Zürich - Klarent, eine Plattform für autonomes Softwaretesten, gab bekannt, dass das Unternehmen 8 Millionen US-Dollar an Startkapital eingeworben hat, um nach starkem Wachstum in ganz Europa seine Expansion in die Vereinigten Staaten voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von Mosaic Ventures angeführt, unter Beteiligung von Moonfire Ventures und einer Gruppe namhafter Angel-Investoren, darunter unter anderem Jürgen Galler (ehemaliger Google-Direktor), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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