Mit "Project Odeon" soll Microsoft eine große Veränderung an den Einstellungen von Windows 11 planen. Welche Vorteile sich daraus für Nutzer:innen ergeben könnten. Microsoft arbeitet hinter verschlossenen Türen an einer Reihe von Projekten, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Eines dieser Projekte zeigt sich jetzt schon im Microsoft Store in Form einer neuen App. Wie Windows Latest berichtet, lässt sich in der Windows-Preview ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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