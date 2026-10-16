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COMMERZBANK AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE32,570-0,67 %
COMMERZBANK AG38,190+1,30 %
HENSOLDT AG88,32+6,51 %
NORDEX SE39,140+12,28 %
OHB SE194,00+14,39 %
RENK GROUP AG37,820+4,48 %
RHEINMETALL AG1.085,60+5,81 %
UNICREDIT SPA75,67+0,25 %
VERBIO SE28,900+12,89 %
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