Der Bundesrat hat sich am Freitag für eine Beibehaltung des bisherigen Bundeszuschusses zu den Übertragungsnetzkosten ausgesprochen. In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung fordert die Länderkammer, den Betrag auch für die Jahre 2027 bis 2029 auf jeweils 6,5 Milliarden Euro festzulegen. Die Bundesregierung sieht für diesen Zeitraum bislang jährlich 5,525 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds vor. Das wären 975 Millionen Euro weniger als im Jahr 2026. Nach Auffassung der Länder könnte die geplante Kürzung um rund 15 Prozent unter ansonsten gleichbleibenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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