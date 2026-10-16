Die Stadtwerke Weimar bauen für die künftige Fernwärmeversorgung eine Solarthermieanlage. Außerdem wollen sie PV-Strom über Power-to-Heat in Wärme umwandeln. Die Stadtwerke Weimar setzen zur Modernisierung der Fernwärme auf die Versorgung mit Solarthermie. Wie der kommunale Erzeuger mitteilte, will er damit den Einsatz fossiler Energieträger im Versorgungsgebiet verringern. Nach den Planungen könne die Solarthermieanlage künftig bis zu 27 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs aus Sonnenenergie decken."Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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