Welchen Einfluß grenznahe Elektrolysekapazitäten in Österreich und Dänemark 2030 haben könnten, untersucht eine Fraunhofer-Studie. Das Ergebnis: sie würden das Angebot an grünem Strom verknappen und so Strom in Deutschland moderat teurer machen. Elektrolyseure, die außerhalb aber nahe an den deutschen Grenzen arbeiten, könnten künftig den Strom in Deutschland verteuern. Das zeigt eine Kurzstudie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE im Auftrag der IHK Flensburg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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