Sony bringt im November neue Luxus-Musikplayer auf den Markt. Das Topmodell kostet 5000 Euro - und wird ein Schmuckstück, sagen die Japaner. Sony hat drei neue portable Musikplayer seiner Signature-Reihe vorgestellt. Die teuersten davon kosten 5000 Euro, in den Handel kommen sie im November. Die Geräte folgen auf ähnlich teure Vorgänger, die es seit vier Jahren gibt. Die neuen Walkman-Modelle heißen NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 und NW-ZX900. Was Sony verspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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