Gabler Group AG treibt ihre Expansion im Markt für maritime Sicherheits- und Unterwassertechnologien weiter voran. Mit der Übernahme von 75 Prozent an der estnischen DECK Marine Systems OÜ erweitert das Unternehmen sein Technologieportfolio um spezialisierte Systeme für den Einsatz und die Bergung unbemannter Unterwasserfahrzeuge. Gleichzeitig sichert sich Gabler einen strategisch interessanten Standort im Baltikum, einer Region, die angesichts steigender Verteidigungsausgaben und wachsender Investitionen in maritime Sicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit dem am 16. Oktober 2026 abgeschlossenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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