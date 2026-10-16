BMW, Mercedes und Audi bekommen neue Konkurrenz: Chinesische Autobauer wollen Europas Premiumsegment erobern. Mit Hightech statt Tradition und Luxus zum Kampfpreis beginnt der nächste Angriff. Chinesische Autobauer nehmen nach ihren Erfolgen im europäischen Massenmarkt nun das lukrative Premiumsegment ins Visier. Marken wie Avatr, Denza und Zeekr wollen den deutschen Platzhirschen BMW, Mercedes-Benz und Audi Kunden abjagen. Ihre Strategie: Statt jahrzehntelanger Markentradition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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