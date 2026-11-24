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BMW (ISIN: DE0005190003) und Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) wollen die Rohstoffversorgung gemeinsam mit weiteren Industriepartnern neu organisieren. Am 23. November wurde in Berlin eine Initiative vorgestellt, deren zentraler Baustein ein Deutsches Rohstoffhandelshaus werden soll. Die geplante Gründung Mitte 2027 zeigt: Versorgungssicherheit entwickelt sich von einer Einkaufsfrage zu einer strategischen Industrieaufgabe.

Für St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) liefert dieser Vorstoß einen aktuellen europäischen Branchenrahmen. Das Unternehmen entwickelt mit Araxá in Brasilien ein Seltene-Erden- und Niobprojekt. Eine Verbindung zum geplanten Handelshaus ist nicht bekannt. Die Initiative verdeutlicht jedoch, warum neue Rohstoffquellen und ihre Verarbeitung zunehmend gemeinsam betrachtet werden müssen.

Gemeinsamer Einkauf soll Abhängigkeiten verringern

Nach der Berichterstattung von Handelsblatt und Financial Times sollen Industrieunternehmen ihren Bedarf bündeln, Materialien beschaffen und ausgewählte Rohstoffe lagern. Perspektivisch könnten auch neue Bezugsquellen und Beteiligungen entlang der Lieferketten unterstützt werden.

Das Vorhaben befindet sich noch im Aufbau. Staatliche Absicherungen und Instrumente gegen Preisrisiken gehören zu den diskutierten Vorschlägen, sind aber keine bereits zugesagte Finanzierung für einzelne Bergbauprojekte.

Der wirtschaftliche Gedanke ist nachvollziehbar: Ein einzelner Abnehmer kann Schwierigkeiten haben, eine neue Lieferquelle langfristig mit ausreichenden Mengen zu unterstützen. Gebündelte Nachfrage könnte größere und verlässlichere Abnahmeperspektiven schaffen.

BMW und Rheinmetall stehen für unterschiedliche Industriebedürfnisse

Dass ein Automobilhersteller und ein Rüstungskonzern an derselben Initiative mitwirken, zeigt die sektorübergreifende Bedeutung kritischer Materialien. Ihre Produkte unterscheiden sich erheblich, doch beide benötigen funktionierende internationale Zulieferketten.

Für die Rohstoffsicherung reicht es deshalb nicht, lediglich einen zusätzlichen Händler einzuschalten. Entscheidend sind verfügbare Mengen, geeignete Produktqualitäten und nachvollziehbare Verarbeitungsschritte.

Gerade bei Seltenen Erden kann zwischen Lagerstätte und industrieller Anwendung eine lange Kette liegen. Aus Erz entstehen zunächst Konzentrate oder gemischte Zwischenprodukte. Anschließend folgen Trennung, Reinigung, Metallisierung und gegebenenfalls Magnetfertigung.

Ein Handelshaus könnte Nachfrage und Versorgung koordinieren. Zusätzliche industrielle Kapazitäten müssen trotzdem entwickelt werden.

Warum neue Minen allein nicht genügen

Die Internationale Energieagentur bezeichnet die Magnetfertigung als wesentlichen Engpass bei der Diversifizierung. Seltene Erden sind zwar geologisch verbreitet, wirtschaftlich nutzbare Vorkommen und ihre Verarbeitung stellen jedoch eigene technische Anforderungen.

Für leistungsfähige Magnete sind insbesondere Neodym und Praseodym wichtig. Dysprosium und Terbium können die Eigenschaften bei höheren Temperaturen verbessern.

Für europäische Abnehmer zählt am Ende das spezifizierte Produkt. Eine alternative Mine schafft deshalb erst dann eine belastbare Versorgungsperspektive, wenn ihr Material wirtschaftlich verarbeitet und in die nachgelagerte Industrie eingebunden werden kann.

Brasilien bietet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten

Brasilien gehört zu den Ländern mit einer breiten Projektlandschaft für Seltene Erden. Unterschiedliche Lagerstättentypen eröffnen verschiedene technische Ansätze. Das Potenzial liegt dabei sowohl in neuen Rohstoffquellen als auch im Aufbau weiterer Verarbeitungskompetenz.

Für Europa könnte daraus eine ergänzende Bezugsregion entstehen. Entscheidend sind langfristig tragfähige Geschäftsmodelle, Genehmigungen und ein Verarbeitungsweg, der die gewünschten Produkte liefert.

St George arbeitet bei Araxá an genau dieser Verbindung zwischen Ressource und technischer Entwicklung.

Araxá kombiniert Seltene Erden mit Niob

Das vollständig unternehmenseigene Projekt liegt im Bundesstaat Minas Gerais. Seine Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Das schafft eine wichtige Grundlage für weitere Studien. Eine wirtschaftlich nachgewiesene Erzreserve ist damit noch nicht gleichzusetzen.

Niob eröffnet einen zusätzlichen industriellen Ansatzpunkt, insbesondere bei hochwertigen Stählen. Araxá liegt zudem in einem etablierten Bergbaurevier mit Erfahrung in der Niobverarbeitung.

Ob sich beide Rohstoffgruppen wirtschaftlich gemeinsam erschließen lassen, hängt vom Verfahren, den Ausbeuten und den späteren Kosten ab.

Pilotarbeiten sollen den Verarbeitungsweg konkretisieren

St George hat bereits Aufbereitungstests mit separaten Niob- und Seltene-Erden-Konzentratströmen vorgelegt. Weitere Pilotarbeiten sollen zusätzliche Daten für die Verfahrensplanung und nachfolgende Studien liefern.

Ergebnisse aus dem CIT-SENAI-Programm wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Die November-Präsentation nennt außerdem einen Pilotanlagenstart im ersten Quartal 2027.

Finanziell meldete das Unternehmen zum 30. September liquide Mittel von rund 86,2 Millionen australischen Dollar. Diese Ausstattung unterstützt die laufenden Entwicklungsarbeiten. Für Anleger zählen nun insbesondere Fortschritte bei Produktqualität, Ausbeute und wirtschaftlicher Planung.

Fazit

Der Vorstoß von BMW und Rheinmetall zeigt, dass industrielle Rohstoffsicherung mehr erfordert als kurzfristigen Einkauf. Gebündelte Nachfrage, zusätzliche Verarbeitung und neue Bezugsquellen sollen besser zusammenfinden. Die Umsetzung des Handelshauses bleibt allerdings eine Aufgabe für 2027.

St George entwickelt mit Araxá eine mögliche künftige Rohstoffquelle für Seltene Erden und Niob. Die Größe der Ressource und die laufenden technischen Programme geben dieser Entwicklung Substanz; wirtschaftliche Tragfähigkeit und Genehmigungen müssen weiter erarbeitet werden.

Die nächsten Pilot- und Studienergebnisse sind deshalb entscheidend. Sie können zeigen, wie konkret Araxás Weg zu verkaufsfähigen Produkten wird. Damit besitzt St George einen nachvollziehbaren Anknüpfungspunkt an Europas wachsenden Bedarf an diversifizierten Lieferketten.

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Quellen

Handelsblatt: "BMW und Rheinmetall planen Handelshaus für Rohstoffe", 23. November 2026. Gründungsplanung, Aufgaben und vorgeschlagene staatliche Unterstützung. handelsblatt.com

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industrie-bmw-und-rheinmetall-planen-handelshaus-fuer-rohstoffe/100271875.html

Financial Times: "German industrial giants launch trading house for rare earths", 24. November 2026. Aufbauphase und geplante gemeinsame Rohstoffbeschaffung. www.ft.com

https://www.ft.com/content/bfcb8ee8-97cc-4ef0-8234-3a8da0d3a814

IEA: "Rare Earth Elements - Executive Summary", 2026. Verarbeitung, Magnetanwendungen und Diversifizierungsengpässe. IEA

https://www.iea.org/reports/rare-earth-elements/executive-summary

Agência Nacional de Mineração: "Sumário Mineral Brasileiro 2026 - Terras Raras". Brasilianische Projektlandschaft. www.gov.br

https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economia-mineral/publicacoes/sumario-mineral/sumario-mineral-brasileiro-2026/terras-raras-.pdf

St George Mining: Investorenpräsentation, 10. November 2026; Quartalsbericht, 30. Oktober 2026. Ressourcen, Liquidität und Entwicklungsprogramme. stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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