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Im September schloss USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) die Übernahme des brasilianischen Produzenten Serra Verde ab. Im Oktober folgten die ersten Lieferungen im kommerziellen Maßstab unter dem neuen Abnahmevertrag, im November die ersten Verkäufe. Das Unternehmen liefert ein gemischtes Seltene-Erden-Karbonat aus dem Bundesstaat Goiás. Damit gibt es einen konkreten Fortschritt, an dem sich der Aufbau neuer Lieferketten messen lässt: Ein brasilianischer Betrieb stellt ein Zwischenprodukt her und liefert es an einen vertraglich gebundenen Käufer.

Für St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) ist das ein nützlicher Vergleich. Das Unternehmen entwickelt mit Araxá ein eigenes Projekt in Brasilien und untersucht ebenfalls, ob es ein gemischtes Seltene-Erden-Karbonat herstellen kann. Serra Verde zeigt, welchen Schritt Anleger dabei im Blick behalten sollten: Wann wird aus einem technisch herstellbaren Produkt ein Material, das ein Kunde tatsächlich abnimmt?

4.000 Tonnen als nächstes Ziel

USA Rare Earth peilt für das zweite Quartal 2027 eine annualisierte Produktionsrate von rund 4.000 Tonnen an, gemessen am Gehalt an Seltenerdoxiden. Bis Ende 2027 sollen es rund 6.400 Tonnen pro Jahr sein. Diese Zahlen sind Ziele für den Hochlauf. Sie geben weder die bisher verschiffte Menge noch die Masse des gelieferten Karbonats an.

Der Unterschied ist für Anleger wichtig: Die ersten Verkäufe zeigen, dass das Material den vereinbarten Weg zum Käufer gefunden hat. Der Hochlauf muss nun zeigen, ob der Betrieb die geplanten Mengen bei gleichbleibender Qualität liefern kann. Beides sind unterschiedliche Meilensteine. Eine erste Lieferung macht den Absatz greifbar; wiederholte Lieferungen in größerem Umfang sind der nächste Prüfstein.

Warum ein Zwischenprodukt für Europa zählt

Das gelieferte Karbonat enthält mehrere Seltene Erden. Bevor einzelne Elemente beispielsweise in Permanentmagneten eingesetzt werden können, müssen sie getrennt und weiterverarbeitet werden. Für europäische Hersteller von Elektromotoren, Windkraftanlagen und Industrieantrieben ist eine zusätzliche Rohstoffquelle deshalb nur ein Teil der Lösung. Sie benötigen auch Trennanlagen und Verarbeiter, die mit dem jeweiligen Ausgangsmaterial arbeiten können.

Darin liegt die Bedeutung des brasilianischen Beispiels für Europa. Eine neue Lieferkette muss nicht sämtliche Produktionsschritte in demselben Land vereinen. Sie kann mit einem qualifizierten Zwischenprodukt beginnen, das ein spezialisierter Betrieb weiterverarbeitet. Serra Verdes erste Lieferungen gingen unter dem Abnahmevertrag an US SIIE. Sie sind damit ein Beispiel für einen funktionierenden Absatzweg, kein Nachweis dafür, dass diese Mengen europäischen Käufern zur Verfügung stehen.

Araxá hat eine andere Geologie und zwei mögliche Produkte

Araxá liegt in Minas Gerais und unterscheidet sich geologisch von Serra Verdes ionischem Tonvorkommen in Goiás. Die dort erprobte Aufbereitung lässt sich deshalb nicht einfach auf St Georges Projekt übertragen. Hinzu kommt, dass Araxá neben Seltenen Erden auch Niob enthält, einen Rohstoff, der unter anderem als Legierungszusatz für hochfeste Stähle eingesetzt wird.

St George weist für Araxá eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid aus. Die Schätzung beruht auf einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden. Für die künftige Vermarktung ist allerdings entscheidend, welcher Anteil dieser Rohstoffe gewonnen werden kann und in welcher Form er die Aufbereitungsanlage verlassen würde.

Was ein Abnehmer von St George sehen müsste

In Belo Horizonte untersucht St George im Pilotmaßstab, wie sich aus oberflächennahem Material getrennte Konzentrate für Niob und Seltene Erden gewinnen lassen. Beim Seltene-Erden-Strom prüft das Unternehmen die Weiterverarbeitung zu einem gemischten Karbonat. Beim Niob ist Ferroniob ein mögliches Zielprodukt.

Ein potenzieller Käufer würde zunächst prüfen, ob das Karbonat die benötigten Elemente in geeigneten Konzentrationen enthält und welche Verunreinigungen seine Anlage entfernen müsste. Danach geht es um wiederholbare Qualität, verfügbare Mengen und Liefertermine. Auf Projektseite muss St George zudem klären, ob sich das Verfahren mit vertretbaren Kosten auf einen kommerziellen Betrieb übertragen lässt. Gute Pilotdaten wären dafür ein wichtiger Schritt, aber noch keine Zusage eines Abnehmers.

Fazit

Serra Verdes Lieferungen machen Brasiliens Rolle bei Seltenen Erden konkreter. Neben Lagerstätten und Übernahmen gibt es nun einen aktuellen Beleg dafür, dass ein Betrieb ein gemischtes Karbonat im kommerziellen Maßstab unter einem Abnahmevertrag liefern kann. Der weitere Hochlauf wird zeigen, wie schnell daraus größere, regelmäßige Mengen werden.

Für St George ist das vor allem ein Maßstab für den eigenen Fortschritt. Araxá bringt eine umfangreiche Ressource und mit Niob einen zweiten möglichen Produktstrom mit. Ob beide wirtschaftlich nutzbar sind, hängt von den Ausbeuten, der Produktqualität und den Kosten ab. Hinzu kommen Genehmigungen, Finanzierung und die Qualifizierung bei möglichen Abnehmern. Eine Geschäftsbeziehung zu USA Rare Earth ergibt sich aus dem Vergleich nicht. Der nächste aussagekräftige Fortschritt für Araxá wäre der Nachweis, dass sich ein Zwischenprodukt herstellen lässt, das ein Verarbeiter in seiner eigenen Anlage einsetzen könnte.

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Quellen

USA Rare Earth: "USA Rare Earth Announces Start of Commercial-Scale Shipments and Sale of Heavy Rare Earth MREC from Serra Verde to US SIIE, LLC", 9. November 2026. investors.usare.com

https://investors.usare.com/node/9801/pdf

USA Rare Earth: "USA Rare Earth Completes Combination with Serra Verde Group", 4. September 2026. investors.usare.com

https://investors.usare.com/news-releases/news-release-details/usa-rare-earth-completes-combination-serra-verde-group

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

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ISIN: AU000000SGQ8

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