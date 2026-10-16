Unterföhring (ots) -
Unterföhring,16. Oktober 2026 - Am Mittwochabend, 14.Oktober, lud Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt für eine Preview des Sky Original Dokumentarfilms "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" in seine Praxisräume in der Münchner Altstadt. Er selbst, seine Frau Karin Müller-Wohlfahrt, seine Tochter Maren de Martino und sein Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt feierten mit dem familiären Event den Start des Films auf Sky und WOW genauso wie prominente Gäste wie Lothar Matthäus und Christina Tomczyk-Surer
"Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions", eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag von Sky Deutschland, ist ab 23. Oktober exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen. Der Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter den "Mythos Mull" und zeichnet mit exklusivem Zugang zu Praxis, Familie und privatem Umfeld ein differenziertes und persönliches Porträt einer der prägendsten Figuren der deutschen Sportgeschichte. Dabei kommen auch Sportler und Prominente wie Usain Bolt, Wladimir Klitschko, Katarina Witt, Lothar Matthäus, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Joachim Löw, Peter Maffay und Veronica Ferres zu Wort.
Pressekontakt:
Sky Deutschland:
Thomas Schöffner
Content PR
thomas.schoeffner@rtl.de
Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6372779
Unterföhring,16. Oktober 2026 - Am Mittwochabend, 14.Oktober, lud Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt für eine Preview des Sky Original Dokumentarfilms "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions" in seine Praxisräume in der Münchner Altstadt. Er selbst, seine Frau Karin Müller-Wohlfahrt, seine Tochter Maren de Martino und sein Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt feierten mit dem familiären Event den Start des Films auf Sky und WOW genauso wie prominente Gäste wie Lothar Matthäus und Christina Tomczyk-Surer
"Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions", eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag von Sky Deutschland, ist ab 23. Oktober exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen. Der Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter den "Mythos Mull" und zeichnet mit exklusivem Zugang zu Praxis, Familie und privatem Umfeld ein differenziertes und persönliches Porträt einer der prägendsten Figuren der deutschen Sportgeschichte. Dabei kommen auch Sportler und Prominente wie Usain Bolt, Wladimir Klitschko, Katarina Witt, Lothar Matthäus, Uli Hoeneß, Paul Breitner, Joachim Löw, Peter Maffay und Veronica Ferres zu Wort.
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