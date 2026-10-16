Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume
per day (number of shares)
Weighted
average price
per day
Market
(MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|09/10/2026
FR0013230612
2 945
15.8939
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|09/10/2026
FR0013230612
700
15.9199
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|12/10/2026
FR0013230612
600
16.1230
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|12/10/2026
FR0013230612
2 373
16.0952
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|13/10/2026
FR0013230612
2 163
16.1739
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|13/10/2026
FR0013230612
373
16.2176
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|14/10/2026
FR0013230612
5 716
15.9278
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|14/10/2026
FR0013230612
1 350
15.8681
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|15/10/2026
FR0013230612
2 907
15.9768
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
|15/10/2026
FR0013230612
492
16.0067
CEUX
TOTAL
19 619
15.9864
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Contacts:
Tikehau Capital