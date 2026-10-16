DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
SYNBIOTIC SE NA O.N. EUR DE000A3E5A59 16.10.2026 16:22 CET
START RESTART AUCTION: 16:22
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:27
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SYNBIOTIC SE NA O.N. EUR DE000A3E5A59 16.10.2026 16:22 CET
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