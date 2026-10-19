Für die SynBiotic-Aktie kommt es knüppeldick: Das Cannabis-Unternehmen will beim Amtsgericht Münster einen Insolvenzantrag stellen. Finanzierungsbemühungen blieben angesichts der schwierigen Branchenlage erfolglos, zudem fehlte die Zustimmung für neue Kapitalmaßnahmen. Der Kurs brach daraufhin um -75,44% auf 0,21 € ein. Für Aktionäre ist der wirtschaftliche Ausgang völlig offen. Chartanalyse zur SynBiotic-Aktie Nach Angaben des Unternehmens soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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