SYNBIOTIC hat angekündigt, einen Insolvenzantrag zu stellen, nachdem es dem Unternehmen angesichts anhaltend schwieriger Marktbedingungen nicht gelungen ist, eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Diese Entwicklung stellt einen schwerwiegenden Rückschlag dar, nachdem bereits mehrere Tochtergesellschaften im Laufe des Jahres Insolvenz anmelden mussten. Trotz der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen blieb die erwartete operative und finanzielle Erholung aus. Wir haben wiederholt auf das erhöhte Risikoprofil des Unternehmens hingewiesen, insbesondere hinsichtlich der Liquidität, der Bilanzstärke und der Umsetzungsrisiken. Angesichts der nun erheblichen Unsicherheit über die Zukunft der Muttergesellschaft setzen wir sowohl unser Rating (zuvor Spec. BUY) als auch unser Kursziel (zuvor EUR 1,40) auf "UNDER REVIEW". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se
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