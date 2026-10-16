Es hätte zusammenfallen können: die 6. Jahreskonferenz "Marktoffensive Erneuerbare Energien" und die finale Verabschiedung von EEG 2027 und Netzpaket in Bundestag und Bundesrat. Doch die Politik braucht noch ein bisschen Zeit und von daher wurde auf der Veranstaltung, die Donnerstag und Freitag in Berlin stattfand, weiter über die dort verankerten Vorschläge für die Großanlagen diskutiert. In seiner Eröffnungsrede ging Sebastian Pieper, Referafsleiter "Energiewirtschaftliche Analyse, ökonomische Fragen der Stromerzeugung" mit Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dann gezielt auf die geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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