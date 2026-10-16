Rabot Energy will aus den Heimspeichern seiner Kundinnen und Kunden ein virtuelles Kraftwerk aufbauen. Um die Expansion zu stemmen, hat das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingenommen. Stromanbieter Rabot Energy will Batteriespeicher in privaten Haushalten zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenzuschließen. "Speicher laden, wenn erneuerbarer Strom im Überfluss da ist, und entladen, wenn er knapp wird", teilte das Unternehmen mit. "Jede so verschobene Kilowattstunde muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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