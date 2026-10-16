Zum Wochenausklang prägten vor allem zwei Abendmeldungen vom Vortag das Geschehen bei den deutschen Nebenwerten. Nordex und Aixtron hatten nach Börsenschluss starke Quartalsdaten vorgelegt, die Anleger griffen entsprechend zu. Kräftige Kursgewinne gab es zudem bei OHB und Verbio, wo Analysten den Ton setzten. Dazu kamen Neunmonatszahlen von Nordwest Handel und ein neuer Aufsichtsrat bei All for One. Nordex hebt die Margenprognose deutlich an: Der Windturbinenhersteller Nordex (ISIN: DE000A0D6554) hat am Donnerstagabend vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die weit über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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