Inyo Global ist der erste Anbieter, der die Stablecoin-gestützte Vorfinanzierung von Visa Direct in die Produktionsphase überführt und damit den Geldtransfer auf Basis von Stablecoins für Unternehmen ermöglicht, die grenzüberschreitende Zahlungen über Visa Direct abwickeln.

Heute gab Visa (NYSE: V) die nächste Phase seiner Stablecoin-Strategie bekannt, da die Stablecoin-Funktionen von Visa Direct nun von der Pilotphase in den kommerziellen Einsatz übergehen. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt bei der Einführung von Stablecoin-gestützten Geldtransfers in den realen Geschäftsbetrieb. In der ersten Einführungsphase ist Inyo Global, ein Visa Direct-Verarbeiter, der erste Anbieter dieses neuen Angebots und stellt es berechtigten Visa Direct-Kunden und -Partnern zur Verfügung1

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Im vergangenen Jahr hat Visa Direct gemeinsam mit Kunden und Partnern untersucht, wie Stablecoins dazu beitragen können, die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen Geld beschaffen und grenzüberschreitend überweisen. Da das Interesse an schnelleren, flexibleren Just-in-Time-Finanzierungslösungen weiter wächst, sieht Visa nun, wie diese Bemühungen über das Experimentierstadium hinaus in den täglichen Geschäftsbetrieb übergehen.

Im Rahmen dieser nächsten Phase arbeitet Visa mit Inyo Global zusammen, einem Anbieter von Zahlungsinfrastruktur für Geldtransferunternehmen, Fintechs, Banken und Zahlungsdienstleister, um die Stablecoin-gestützte Vorfinanzierung von Visa Direct auf den Markt zu bringen. Inyo hat diese Funktion in seine Plattform integriert und bietet den von ihm betreuten Unternehmen nun die Möglichkeit, grenzüberschreitende Auszahlungen über Visa Direct mit USDC nahezu in Echtzeit vorzufinanzieren, anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Finanzierungsfenster zu verlassen2

Über eine einzige Verbindung ermöglicht die Plattform von Inyo es Unternehmen, Nutzer zu registrieren, Betrugsbekämpfung und Compliance zu verwalten, Zahlungen entgegenzunehmen sowie nationale und internationale Auszahlungen in mehr als 180 Länder zu tätigen unterstützt durch Visa Direct.

"Das nächste Kapitel für Stablecoins ist die breite Akzeptanz", sagte Vira Platonova, Global Head von Visa Direct. "In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern und Kunden untersucht, wie diese Technologien den Geldtransfer verbessern können. Nun sehen wir, wie sich diese Bemühungen in konkrete Implementierungen umsetzen und Unternehmen dabei helfen, flexiblere und effizientere Wege für die Finanzierung und den globalen Geldtransfer über Visa Direct zu nutzen beginnend mit Inyo Global als unserem ersten Wegbereiter."

Vira Platonova, Leiterin von Visa Direct, wird nächste Woche im Rahmen mehrerer Sessions auf der Money20/20 USA darüber sprechen, wie Stablecoins den globalen Geldtransfer neu gestalten.

Vom Pilotprojekt zum Produktivbetrieb

2025 führte Visa über Visa Direct Pilotprogramme für die Vorfinanzierung und Auszahlung von Stablecoins ein.

Die Pilotprojekte zeigten, wie Stablecoins grenzüberschreitende Finanzierungen, das Liquiditätsmanagement und den globalen Geldtransfer für berechtigte Kunden unterstützen können.

Heute werden diese Funktionen aus den Pilotprogrammen in den realen kommerziellen Betrieb überführt.

Inyo Global ist der erste Anbieter, der die Stablecoin-Vorfinanzierungsfunktion von Visa Direct in den kommerziellen Betrieb überführt.

"Bei Innovationen im Geldtransfer geht es letztendlich darum, ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen, und genau darauf konzentrieren wir uns bei Inyo", sagte Robson Dantas, Chief Product and Technology Officer und Mitbegründer von Inyo Global. "Durch die Integration der Stablecoin-gestützten Vorfinanzierung von Visa Direct in die Inyo-Plattform bieten wir den von uns betreuten Geldtransferdienstleistern, Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleistern eine neue Möglichkeit zur Finanzierung ihrer Auszahlungen eine, die rund um die Uhr verfügbar ist und über dieselben Inyo-APIs läuft, die sie bereits nutzen."

Die Umsetzung baut auf den umfassenden Bemühungen von Visa auf, traditionelle Zahlungsinfrastruktur mit Blockchain-basierten Technologien zu verbinden. Durch das Angebot von Stablecoin-Finanzierungen und Geldtransfers unterstützt Visa seine Kunden dabei, neue Wege zur Effizienzsteigerung zu erschließen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit des globalen Visa-Netzwerks zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit von Visa mit Inyo Global spiegelt die wachsende Nachfrage nach Stablecoin-basierten Lösungen wider, die Unternehmen dabei unterstützen können, ihre Liquidität zu verwalten, Zahlungsvorgänge zu finanzieren und Geld international schneller und flexibler zu transferieren. Da sich die Verbreitung weiter beschleunigt, arbeitet Visa gemeinsam mit Kunden und Partnern daran, Stablecoin-basierte Funktionen für weitere Anwendungsfälle im Geldtransfer weltweit bereitzustellen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften die Entwicklung aller Menschen fördern, indem sie alle Menschen in allen Bereichen einbeziehen, und betrachten den Zugang als essenziell für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen unter Visa.com.

1 Die Verfügbarkeit hängt von der Berechtigung und der geografischen Lage ab. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Visa-Ansprechpartner.

2 Vorbehaltlich der geltenden Berechtigungs- und Verfügbarkeitsanforderungen.

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