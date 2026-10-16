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Huawei stellt verbesserte Stellar Intelligent Network-Lösung für die Region Europa unter dem Motto "Secure and Intelligent Connectivity" vor



16.10.2026 / 18:55 CET/CEST

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FLORENZ, Italien, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei Network Summit 2026 Europe stellte Huawei seine verbesserte Stellar Intelligent Network Solution für die Region Europa unter dem Motto "Secure and Intelligent Connectivity" vor. Dieser Schritt bekräftigt Huaweis Bemühungen, gemeinsam mit Kunden und Partnern branchenübergreifend die Intelligenz aller Branchen voranzutreiben. Das Upgrade umfasst Stellar Intelligent Fabric, Stellar Intelligent WAN und Stellar Intelligent Campus Network. Stellar Intelligent Fabric Huawei nutzt seine selbstentwickelten 100T-Switches, um eine zweischichtige Multi-Plane-Architektur aufzubauen, die den Netzwerkumfang vervierfacht und die Anzahl der Switches und optischen Module um 30 % reduziert, wodurch die Gesamtbetriebskosten drastisch gesenkt werden. Darüber hinaus steigert der Network Packet Load Balancing (NPLB)-Algorithmus die netzwerkweite Linkauslastung auf 98 % und erhöht die Trainings- und Inferenzleistung um über 7 %. In Netzwerkumgebungen mit mehreren Anbietern ermöglicht die xFlow-Technologie von Huawei eine intelligente Analyse des gesamten Datenflusses und erleichtert die Fehlerlokalisierung innerhalb einer Minute, wodurch die Anliegen von Kunden zügig gelöst werden. Unterdessen führt Huaweis KI-gestützte Eagle-Eye-Engine eine Ursachenanalyse in wenigen Minuten durch und verbessert so die Ausfallsicherheit von Rechenzentrumsnetzwerken erheblich. Stellar Intelligent WAN Der verlustfreie Starnet-Algorithmus von Huawei erzielt eine überregionale Recheneffizienz von über 95 % und senkt die Kosten für Standleitungen um 60 %, wodurch die Kosten für Remote-Computing in Unternehmen weiter reduziert werden. Die neueste, firmeneigene Technologie zur schichtweisen Modellpartitionierung sorgt dafür, dass die Rohdaten lokal verbleiben und das Risiko von Datenlecks ausgeschlossen wird. Huaweis exklusive integrierte Sicherheitsplatine erkennt und blockiert Eindringversuche in Echtzeit und spürt Bedrohungen innerhalb von Minuten mit einer Genauigkeit von über 95 % auf. Die neuartige, integrierte Quantenschlüsselverteilungsplatine (Quantum Key Distribution, QKD) vereint Kommunikation und Quantensicherheit und senkt gleichzeitig die Bereitstellungskosten um über 60 %. Auf der Netzwerkschicht sorgt die APN6-basierte Data-Fencing-Lösung für die Sicherheit sensibler Daten in allen Branchen. Stellar Intelligent Campus Network Die Multi-AP-Koordinierungstechnologie und die exklusiven dynamischen Zoom-Smart-Antennen von Huawei reduzieren drahtlose Störungen um 84 % und bieten die doppelte durchschnittliche Netzwerkleistung der Branche. Darüber hinaus senken die vollständige Serie von Multi-GE-Switches und die flexible Right-to-Use (RTU)-Lizenzierung die Gesamtbetriebskosten von 10-Gbit/s-Campusnetzwerken um über 30 %. Im Bereich Netzwerkbetrieb und -wartung verbessert Huawei die Netzwerkautonomie in Bezug auf Daten, Algorithmen und Tools und reduziert die mittlere Reparaturzeit (Mean Time to Repair, MTTR) auf unter 5 Minuten. Lokale intelligente Inferenz auf Switches ermöglicht die Echtzeit-Anomalieerkennung und reduziert die Bedrohungserkennungszeit von 5 Minuten auf unter 10 Sekunden. Zusätzlich gewährleisten der exklusive Wi-Fi Shield und die durchgängige Post-Quanten-Kryptographie (Post-Quantum Cryptography, PQC) quantensichere kabelgebundene und drahtlose Verbindungen. Über 20 integrierte intelligente Inline-Algorithmen in Branch-Gateways steigern die Erkennungsrate unbekannter Bedrohungen auf 95 % mit Blockierung im Millisekundenbereich. Huawei hat speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zugeschnittene eKit SME Network-Produkte im mittleren bis oberen Preissegment vorgestellt, die sich durch verbesserte Sicherheit und Leistung auszeichnen. Zu den Highlights gehören die konvergenten Gateways der Serie Aura10/AR580 (die Sicherheitsfunktionen wie Antivirus und IPS integrieren) für Arbeitsplätze, die 10GE-Core-Switches der Serie S630 (die Switching- und WAC-Funktionen vereinen, um bis zu 1K APs zu verwalten) für Hotels und die AP362H APs (die über eingebaute intelligente Antennen verfügen, um die Verstärkung um das 1,6-fache zu steigern) für Ladengeschäfte. Um die europäischen Anforderungen an grüne und kohlenstoffarme Technologien zu erfüllen, hat Huawei ein dreistufiges Energiesparkonzept entwickelt. Durch die Einbeziehung von Energiesparmaßnahmen auf Geräte-, Netzwerk- und Betriebsebene schafft dieses Framework eine intelligente, kohlenstoffarme Netzwerkgrundlage für Kunden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-verbesserte-stellar-intelligent-network-losung-fur-die-region-europa-unter-dem-motto-secure-and-intelligent-connectivity-vor-302911480.html



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