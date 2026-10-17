Bis zu zwei Kilometer voraus: Rail Vision bringt KI in die Bahnsicherheit

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Rund 18 Mal täglich: So häufig kam es 2025 im Durchschnitt zu Betriebsstörungen durch Personen auf den Gleisen der Deutschen Bahn. Nach Angaben eines DB-Sprechers gegenüber der Süddeutschen Zeitung verzeichnete die Bahn im Jahresverlauf 6.650 solcher Störungen.

In einem stark ausgelasteten Netz können sich die Folgen rasch ausbreiten. Ein gesperrter Streckenabschnitt kann nachfolgende Züge verzögern, Anschlüsse beeinträchtigen und den Betrieb erschweren. Die Deutsche Bahn prüft, ob angepasste Verfahren diese Auswirkungen begrenzen könnten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Für Anleger rückt damit ein vielversprechendes Anwendungsfeld künstlicher Intelligenz in den Blick: Bahnunternehmen einen besseren Überblick über vorausliegende Gefahren zu geben und ihnen mehr Zeit zum Reagieren zu verschaffen. Rail Vision entwickelt Technologie für genau diese Herausforderung.

Eine konkrete Chance für KI

Der SZ-Bericht beschreibt das unbefugte Betreten von Bahnanlagen, darunter gefährliches Verhalten wie das Aufnehmen von Selfies in Gleisnähe. Die genannten Zahlen beziehen sich auf Betriebsstörungen; die insgesamt verlorenen Stunden werden nicht beziffert.

Die grundlegende Herausforderung ist klar. Züge können einem Hindernis nicht ausweichen, und lange Bremswege machen eine frühzeitige Erkennung wichtig. Bessere Informationen darüber, was vor dem Zug liegt, könnten daher sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz unterstützen.

KI-gestützte Umfeldwahrnehmung bietet eine Möglichkeit, diese Informationsgrundlage zu verbessern. Sensoren überwachen das Gleisumfeld, Algorithmen klassifizieren potenzielle Gefahren, und Warnmeldungen helfen dem Fahrpersonal, die Situation einzuschätzen. Maßgeblich für die Reaktion bleiben die geltenden Betriebsvorschriften und Sicherheitsverfahren.

Rail Vision (ISIN: IL0011475949), an der Nasdaq unter RVSN und in Frankfurt unter C80 gelistet, eröffnet Anlegern Zugang zu diesem spezialisierten KI-Anwendungsfeld.

TrackScout erweitert den Blick nach vorn

TrackScout von Rail Vision richtet sich an den Güter- und Personenverkehr auf Hauptstrecken. Laut der Produktbroschüre des Unternehmens kombiniert das System multispektrale elektrooptische Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen, um Gefahren in Entfernungen von bis zu 2.000 Metern zu erkennen und zu klassifizieren.

Das System ist darauf ausgelegt, Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Ausrüstung am Gleis und ungewöhnliche Hindernisse zu erkennen und zu klassifizieren. Zu den weiteren Funktionen zählen die Erkennung des Gleisverlaufs und von Weichenstellungen. Das Fahrpersonal erhält optische und akustische Warnmeldungen.

Der potenzielle Vorteil liegt auf der Hand: Eine frühere Erkennung kann dem Betriebspersonal zusätzliche, entscheidende Zeit verschaffen, um eine Gefahr einzuschätzen und zu reagieren. Rail Vision beschreibt zudem den Einsatz bei Dunkelheit und schwierigen Sichtverhältnissen - also in Situationen, in denen die herkömmliche Beobachtung erschwert ist.

Kommerzielle Fortschritte verleihen der Technologie Substanz

Mit YardFlow und YardFlow Flex adressiert Rail Vision auch Güter- und Industriebahnhöfe. Diese Systeme können Gefahren in Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen und erfassen Hindernisse, Weichenstellungen sowie Risiken seitlicher Kollisionen.

Eine optionale Bremsschnittstelle lässt sich direkt in bestehende Fahrzeugsteuerungen integrieren und kann eine Notbremsung auslösen, wenn eine kritische Warnmeldung nicht bestätigt wird. Eine ergänzende cloudbasierte Datenplattform ermöglicht Big-Data-Analysen, betriebliche Auswertungen und die Aufzeichnung von Ereignissen.

Die Einsatzmöglichkeiten gehen bereits über Produktdemonstrationen hinaus. Die Technologie von Rail Vision ist in WatchGUARD integriert, einen Bestandteil des industriellen Sicherheitssystems YardGUARD von Railserve. Railserve gehört zu Marmon Rail, einem Unternehmen der Berkshire-Hathaway-Gruppe.

Diese Integration eröffnet einen etablierten kommerziellen Zugang zum industriellen Bahnbetrieb. Darüber hinaus unterzeichneten die beiden Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung, um weitere Anwendungen und Geschäftsmöglichkeiten zu prüfen.

Umsatzwachstum deutet auf erste Marktdurchdringung hin

Rail Vision meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1,015 Millionen US-Dollar, verglichen mit 237.000 US-Dollar im Vorjahreszeitraum - ein Anstieg um 328 Prozent.

Die absolute Umsatzbasis bleibt überschaubar, doch der Anstieg belegt eine zunehmende kommerzielle Aktivität. Nach Unternehmensangaben stammten die Erlöse vor allem aus Systemlieferungen an Railserve und Dienstleistungen für bestehende Kunden.

Für Rail Vision besteht die nächste Chance darin, aus ersten Installationen Folgeaufträge und einen breiteren Einsatz in Fahrzeugflotten zu entwickeln.

Fazit

Die Störungszahlen der Deutschen Bahn verdeutlichen eine anhaltende betriebliche Herausforderung - und weshalb eine bessere Erfassung von Gefahren Aufmerksamkeit verdient. KI im Bahnverkehr bietet eine konkrete Möglichkeit, die Sicherheit zu stärken und zugleich einen zuverlässigeren Betrieb zu unterstützen.

Rail Vision bringt spezialisierte Sensoren, die Erkennung und Klassifizierung von Gefahren sowie Echtzeitwarnungen für das Fahrpersonal in diesen Markt ein. Erste Einsätze, die Integration bei Railserve und steigende Umsätze bilden eine Grundlage für die weitere kommerzielle Entwicklung.

Rail Vision arbeitet derzeit zwar nicht mit der Deutschen Bahn zusammen. Die Herausforderungen großer Bahnbetreiber unterstreichen jedoch die potenzielle Relevanz seiner Technologie für den europäischen Bahnmarkt.

Für Anleger liegt der Reiz in einem aufstrebenden Anbieter, der einen klaren industriellen Bedarf adressiert und dabei greifbare kommerzielle Fortschritte erzielt. Finanzierung und Umsetzung bleiben wichtig. Die nächste Phase bietet jedoch eine substanzielle Chance: Aus den ersten Einsätzen ein größeres und dauerhaft tragfähiges Bahntechnologiegeschäft zu entwickeln.

Quellen

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/personen-gleis-deutsche-bahn-auswirkungen-verspaetung-li.3538558

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

https://ir.railvision.io/node/8426/pdf

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ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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