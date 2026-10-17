Anfang Oktober sah es noch ganz danach aus, als würde die Super Micro Computer-Aktie bald auf ein neues Jahreshoch klettern. Doch in den letzten Tagen kam alles anders. Der Kurs des Serverherstellers brach um -30% ein. Was steckt hinter dem Crash der Supermicro-Aktie und können Anleger hier nun ein echtes Schnäppchen machen? Drei Gründe für den Abverkauf Es sind gleich drei Faktoren, die die Super Micro Computer-Aktie in den letzten Tagen massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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