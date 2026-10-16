Le 16 octobre/October 2026The common shares of DGEN Technologies Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.DGEN Technologies Corp. is a Vancouver-based technology company developing a cloud-based payment platform intended to integrate point-of-sale, kiosk and mobile payment systems into a unified and scalable solution. The Company's platform is currently in beta stage and is operational, but has not yet been commercialized or generated revenue.__________________________Les actions ordinaires de DGEN Technologies Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.DGEN Technologies Corp. est une entreprise technologique basée à Vancouver qui développe une plateforme de paiement cloud destinée à intégrer les systèmes de point de vente, les kiosques et les paiements mobiles en une solution unifiée et évolutive. La plateforme de l'entreprise est actuellement en phase bêta et fonctionne, mais elle n'a pas encore été commercialisée ni généré de revenus.Issuer/Émetteur: DGEN Technologies Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): DGENNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 29 161 364Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 7 000 360CSE Sector/Catégorie: Technology/TechnologieCUSIP: 23347X 10 1ISIN: CA 23347X 10 1 5Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 20 OCT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 avril/AprilTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for DGEN. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.