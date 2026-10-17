Rom - Papst Leo XIV. kann das Gemelli-Krankenhaus in Rom verlassen. Der Heiligen Stuhl teilte am Samstag mit, dass der Papst am Samstagnachmittag in den Vatikan zurückkehren werde. Am Sonntag wird er demnach das Angelus-Gebet vom Fenster seiner päpstlichen Wohnung aus leiten.
Die Ärzte des Papstes erklärten, dass Bluttests und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs am Morgen bestätigten, dass der Gesundheitszustand des Papstes eine Entlassung aus dem Krankenhaus erlaube. Vor seiner Rückkehr in den Vatikan feierte der Papst eine Messe in einem dafür vorgesehenen Raum im Gemelli-Krankenhaus.
Der Papst war wegen einer Operation an seiner rechten Lunge im Krankenhaus. Später war mitgeteilt worden, dass bei dem Kirchenoberhaupt Lungenkrebs diagnostiziert worden sei.
Die Ärzte des Papstes erklärten, dass Bluttests und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs am Morgen bestätigten, dass der Gesundheitszustand des Papstes eine Entlassung aus dem Krankenhaus erlaube. Vor seiner Rückkehr in den Vatikan feierte der Papst eine Messe in einem dafür vorgesehenen Raum im Gemelli-Krankenhaus.
Der Papst war wegen einer Operation an seiner rechten Lunge im Krankenhaus. Später war mitgeteilt worden, dass bei dem Kirchenoberhaupt Lungenkrebs diagnostiziert worden sei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur