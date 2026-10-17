Wolfsburg - Am achten Spieltag der 2. Bundesliga hat der VfL Wolfsburg 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen.
Bereits in der ersten Minute brachte Alexander Bernhardsson die Gastgeber in Führung, als er nach einer Vorlage von Vinicius Souza den Ball flach ins linke Eck schoss. Heidenheim konnte in der 21. Minute durch Patrick Mainka ausgleichen, der nach einer Kopfballvorlage von Schöppner ins rechte Eck traf. Kurz vor der Halbzeitpause sorgt Robert Glatzel allerdings für die erneute Führung für Wolfsburg. In der zweiten Halbzeit erhöhte Muhammed Damar dann in der 65. Minute auf 3:1 und machte somit den Deckel drauf.
Durch den Sieg rückt Wolfsburg auf den dritten Rang vor, während Heidenheim auf den fünften Platz abrutscht. Für die Wölfe geht es am kommenden Freitag in Bochum weiter, die Heidenheimer sind am Tag darauf zu Hause gegen Cottbus gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 2:0, SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 2:0.
Bereits in der ersten Minute brachte Alexander Bernhardsson die Gastgeber in Führung, als er nach einer Vorlage von Vinicius Souza den Ball flach ins linke Eck schoss. Heidenheim konnte in der 21. Minute durch Patrick Mainka ausgleichen, der nach einer Kopfballvorlage von Schöppner ins rechte Eck traf. Kurz vor der Halbzeitpause sorgt Robert Glatzel allerdings für die erneute Führung für Wolfsburg. In der zweiten Halbzeit erhöhte Muhammed Damar dann in der 65. Minute auf 3:1 und machte somit den Deckel drauf.
Durch den Sieg rückt Wolfsburg auf den dritten Rang vor, während Heidenheim auf den fünften Platz abrutscht. Für die Wölfe geht es am kommenden Freitag in Bochum weiter, die Heidenheimer sind am Tag darauf zu Hause gegen Cottbus gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 2:0, SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 2:0.
© 2026 dts Nachrichtenagentur