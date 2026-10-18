Die Berichtssaison bringt in der Woche vom 19. bis 23. Oktober 2026 schon ihren ersten Höhepunkt. Am Mittwochabend legen gleich vier Schwergewichte vor: Tesla (ISIN: US88160R1014), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027), SAP (ISIN: DE0007164600) und der Chipausrüster Lam Research (ISIN: US5128073062). Bereits am Dienstag startet Netflix (ISIN: US64110L1061). Am selben Abend zieht auch die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055) Bilanz. Zum Wochenschluss folgt mit Saab (ISIN: SE0021921269) ein Liebling der Rüstungsanleger. Eine Frage zieht sich durch viele Berichte: Verdienen die Konzerne mit Künstlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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