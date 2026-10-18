Die Okta-Aktie hat ihre spektakuläre Rally abrupt unterbrochen. Nach dem Vorstoß bis auf 235,00 US$ brach der Kurs innerhalb einer Woche um -19,33% auf 187,26 US$ ein. Dabei entstand ein markantes Bearish-Engulfing-Pattern. Die kräftige Umkehrkerze trifft auf einen langfristigen Widerstand und mahnt trotz des übergeordneten Aufwärtstrends zur Vorsicht. Chartanalyse zur Okta-Aktie Der Wochenchart zeigt ein klassisches Bearish-Engulfing-Pattern: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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