SpaceX, Amazon Leo, Nodestream: Wer profitiert vom Milliardenmarkt Satellitenkommunikation?

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Starlink kommt Schätzungen zufolge auf 13,5 Millionen Abonnenten. Nach der ersten großen Freigabe gesperrter Aktien rücken die nächsten Haltefristen, der Wettbewerb mit Amazon und die Grenzen satellitengestützter Breitbandnetze in den Fokus. Nodestream positioniert sich mit einer Softwarelösung für Verbindungen unter schwierigen Netzwerkbedingungen.

Der Börsengang von SpaceX hat die Satellitenkommunikation zu einem der großen Technologiethemen am Kapitalmarkt gemacht. Doch neben dem Wachstum von Starlink beschäftigen Anleger auch die hohe Bewertung, der enorme Investitionsbedarf und die Frage, wie sich frei werdende Aktien auf den Kurs auswirken. Die erste größere Haltefrist-Freigabe am 9. Oktober ist inzwischen erfolgt. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit satellitengestütztem Internet weiter, während Amazon mit seinem eigenen Satellitennetz nachzieht. Für Anbieter spezialisierter Kommunikationstechnologie eröffnet das neue Möglichkeiten - allerdings in einem deutlich kleineren Marktsegment.

Starlink wächst - und SpaceX baut sein Geschäftsmodell aus

SpaceX (WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031) ging am 12. Juni 2026 zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz laut Unternehmensangaben um 92 Prozent auf 7,81 Milliarden US-Dollar. Das Segment Konnektivität, zu dem Starlink und die staatlichen Kommunikationsdienste Starshield gehören, erzielte 4,29 Milliarden Dollar Umsatz und einen operativen Gewinn von 1,66 Milliarden Dollar. Daraus ergab sich eine operative Marge von rund 38,6 Prozent.

Starlink zählte Ende Juni zwölf Millionen Abonnenten. Jüngsten Schätzungen zufolge waren es Ende September bereits rund 13,5 Millionen. Das Wachstum geht allerdings mit einem niedrigeren durchschnittlichen Monatsumsatz je Nutzer einher: Dieser sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr von 85 auf 66 US-Dollar. Gleichzeitig gewinnen Geschäftskunden und staatliche Auftraggeber an Bedeutung. Im zweiten Quartal verdoppelten sich die entsprechenden Umsätze auf 1,81 Milliarden Dollar. Auch langfristige Regierungsaufträge für Starshield unterstreichen die strategische Bedeutung der Satelliteninfrastruktur.

SpaceX will sich zudem nicht auf Internetzugänge für Privathaushalte und Unternehmen beschränken. Das Unternehmen arbeitet daran, Starlink stärker mit terrestrischen Mobilfunknetzen zu verbinden und sich langfristig als Mobilfunkanbieter zu etablieren. Dafür hat SpaceX unter anderem zusätzliche Satellitenkapazitäten und Frequenzressourcen ins Visier genommen. Das eröffnet weitere Wachstumsmöglichkeiten, erfordert aber erhebliche Investitionen in Satelliten, Raketenstarts und Bodeninfrastruktur.

Haltefristen, Bewertung und neue Konkurrenz

Am 9. Oktober wurde eine weitere Tranche von SpaceX-Aktien aus der Haltefrist freigegeben. Solche Termine sind für Anleger relevant, weil sie den Kreis potenzieller Verkäufer erweitern. Eine Freigabe bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Aktien tatsächlich auf den Markt kommen. Entscheidend ist deshalb, wie sich das zusätzliche Angebot auf die Nachfrage auswirkt. Weitere Freigaben im Zusammenhang mit den Quartalsberichten bleiben ebenfalls ein wichtiger Beobachtungspunkt. Die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal wird für Anfang November erwartet.

Auch die Bewertung verlangt eine differenzierte Betrachtung. Der Börsenkurs spiegelt nicht allein das bestehende Starlink-Geschäft wider, sondern auch Erwartungen an künftiges Wachstum in den Bereichen Satellitenkommunikation, Raumfahrt und künstliche Intelligenz. Dem stehen hohe Investitionsausgaben und die Risiken eines kapitalintensiven Geschäftsmodells gegenüber. Für Anleger kommt es daher darauf an, ob SpaceX seine Wachstumspläne in dauerhaft steigende Erträge und Cashflows übersetzen kann.

Parallel nimmt der Wettbewerb zu. Amazon entwickelt mit Amazon Leo - zuvor unter dem Namen Project Kuiper bekannt - ein eigenes Satellitennetz. Das Angebot soll Starlink insbesondere bei Internetzugängen und Unternehmenskunden Konkurrenz machen. Amazon hat bereits Partnerschaften für die spätere Versorgung von Flugzeugen vereinbart; der breite kommerzielle Ausbau steht jedoch noch bevor. Starlink verfügt damit weiterhin über einen erheblichen Vorsprung bei der operativen Infrastruktur. Ob Amazon diesen Abstand verringern kann, wird sich erst mit dem weiteren Ausbau und dem Start des kommerziellen Angebots zeigen.

Neben der Konkurrenz ist die technische Widerstandsfähigkeit ein Thema. Satelliten-Breitband ermöglicht hohe Datenraten und kann abgelegene Regionen versorgen, ist aber nicht gegen Störungen und Ausfälle gefeit. Berichte über Beeinträchtigungen von Navigations- und Kommunikationssystemen im Persischen Golf verdeutlichen, dass Betreiber kritischer Infrastruktur nicht allein auf eine einzelne Verbindungstechnologie setzen sollten. Gerade bei Schifffahrt, Industrieanlagen und sicherheitsrelevanten Anwendungen können zusätzliche Kommunikationswege wichtig sein.

Nodestream: Software für schwierige Netzwerkbedingungen

Hier setzt Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) an. Das australische Unternehmen, das bis Juli 2026 unter dem Namen Harvest Technology Group firmierte, entwickelt Software für die Übertragung von Video, Sprache und Daten über Netzwerke mit begrenzter Bandbreite oder instabilen Verbindungen. Nodestream betreibt keine eigenen Satelliten und tritt damit nicht als direkter Wettbewerber von SpaceX auf. Vielmehr soll die Technologie vorhandene Kommunikationsnetze effizienter nutzbar machen.

Nach Unternehmensangaben kann das Übertragungsverfahren bereits bei einer Bandbreite von acht Kilobit pro Sekunde arbeiten, Paketverluste von mehr als 40 Prozent tolerieren und den Bandbreitenbedarf gegenüber herkömmlichen Streaming-Verfahren um bis zu 90 Prozent reduzieren. Die Software soll damit insbesondere dort Vorteile bieten, wo eine stabile Breitbandverbindung nicht jederzeit gewährleistet ist.

SpaceX profitiert von der wachsenden Nachfrage nach satellitengestützter Kommunikation und verfügt mit Starlink bereits über ein großes, international ausgebautes Netzwerk. Die nächsten Haltefrist-Termine, die hohen Investitionen und der zunehmende Wettbewerb bleiben wichtige Faktoren für die Bewertung. Nodestream adressiert dagegen eine spezialisierte Nische: die zuverlässigere Übertragung von Daten unter schwierigen Netzwerkbedingungen als sinnvolle Ergänzung zu Breitbandnetzen.

Quellen:

https://admiralmarkets.com/de/wissen/articles/shares/spacex-aktie

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026052515/spcx-20260804.htm

https://www.boerse.de/aktien/SpaceX-Aktie/US84615Q1031

https://www.wallstreet-online.de/aktien/spacex-aktie

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Starlink_and_Starshield_launches

https://marineforum.online/strasse-von-hormus-lagebild-marineschifffahrtleitung-juli-2026/

https://investors.nodestream.tech/

https://www.listcorp.com/asx/ns1/nodestream-ltd

https://kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-ltd-proposes-1892-million-unlisted-options-for-convertible-note-maturity-extension

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Nodestream

ISIN: AU0000481509

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