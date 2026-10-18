1,2 Milliarden Euro EBITDA bis 2030: EVN konkretisiert Wachstumsziele und Dividendenpolitik

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Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) hat auf ihrem Capital Markets Day am 1. Oktober ihre strategischen und finanziellen Ziele bis 2030 konkretisiert. Der niederösterreichische Energiekonzern plant jährliche Investitionen von rund einer Milliarde Euro und strebt 2030 ein EBITDA von rund 1,2 Milliarden Euro an. Besonders das regulierte Netzgeschäft soll wachsen. Zugleich hat das Management die Investitionsperspektive über 2030 hinaus und die angestrebte Entwicklung der Dividende erläutert.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich das hohe Investitionsniveau in den kommenden Jahren in der Ergebnisentwicklung niederschlagen soll. Die EVN hat dazu auf dem Capital Markets Day konkrete Ziele für die Geschäftsbereiche und für den Konzern vorgestellt.

Eine Milliarde Euro pro Jahr

Die zentrale Zahl: Die EVN plant bis 2030 mit jährlichen Investitionen von rund einer Milliarde Euro. Im Geschäftsjahr 2024/25 waren es 910 Mio. Euro. Rund 80 Prozent der künftigen Investitionen sollen in Niederösterreich erfolgen. Schwerpunkte bleiben Netze, Wind- und Photovoltaikerzeugung, Batteriespeicher, Wärme, Ladeinfrastruktur und Trinkwasserversorgung.

Das Investitionsprogramm soll sich zunehmend in den Ergebniszahlen widerspiegeln. Für 2030 nennt EVN ein EBITDA-Ziel von rund 1,2 Mrd. Euro. Zum Vergleich: 2024/25 waren es 909 Mio. Euro. Das Konzernergebnis soll von 437 Mio. auf rund 500 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig strebt die EVN bis 2030 eine jährliche Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von mehr als sechs Prozent an, damit kann sie den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) übertreffen und somit Wert schaffen.

Netze sollen zum größten Ergebnisträger werden

Besonders deutlich wird die geplante Entwicklung im Netzgeschäft. Für 2030 erwartet die EVN im Netzsegment ein EBITDA von rund 560 Mio. Euro. Bezogen auf das angestrebte Konzern-EBITDA von rund 1,2 Mrd. Euro wäre das ein Anteil von knapp 47 Prozent. Die regulatorische Vermögensbasis (Regulatory Asset Base, RAB) des Stromverteilnetzes in Niederösterreich soll von rund 2,0 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2024/25 auf rund 3,9 Mrd. Euro bis 2030 steigen. Die RAB bezeichnet die für die Regulierung maßgebliche Vermögensbasis; ihre Entwicklung ist ein wichtiger Faktor für die langfristige wirtschaftliche Perspektive des Netzgeschäfts.

Das ist für die Einordnung entscheidend. Der Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung ist nur ein Teil des Umbaus des Energiesystems. Gleichzeitig müssen Netze erweitert und digitalisiert sowie zusätzliche Flexibilität und Speicherkapazitäten geschaffen werden.

Bis 2030 strebt die EVN eine installierte Windkraftleistung von 770 MW, eine Photovoltaikleistung von 300 MWp und eine Batteriespeicherleistung von 300 MW an.

Dabei sind Strombedarf und Stromerzeugung klar voneinander zu unterscheiden: Einer Prognose von Compass Lexecon zufolge soll die jährliche Stromnachfrage in Österreich von 68 TWh im Jahr 2020 auf 123 TWh im Jahr 2040 steigen. Gleichzeitig soll die erneuerbare Stromerzeugung von 72 auf 126 TWh zunehmen. Die parallele Entwicklung von Nachfrage und erneuerbarer Erzeugung unterstreicht dabei den steigenden Bedarf an Netzinfrastruktur und Flexibilität. Die EVN setzt auf exakt jene Geschäftsfelder, die vom Umbau des Energiesystems besonders profitieren: erneuerbare Energien, Speicher, Flexibilitätsmanagement und Netze. Die steigende Stromnachfrage verspricht zugleich höhere Netz- und Stromabsätze.

Der Investitionszyklus endet nicht 2030

Der Capital Markets Day richtete den Blick auch auf die Zeit nach 2030.

EVN stellt auch langfristig ein Investitionsniveau von rund 900 Mio. Euro jährlich in Aussicht. Netze, erneuerbare Erzeugung und Flexibilitäten sollen die Schwerpunkte bleiben. Allein die Wind-Pipeline ermöglicht einen Ausbau auf bis zu 1,5 GW. Dieses Wachstum soll dabei mit zusätzlichen Batteriekapazitäten kombiniert werden.

Für das österreichische Stromnetz erwartet EVN nach 2030 zudem ein durchschnittliches jährliches RAB-Wachstum von rund 200 Mio. Euro. Damit zeichnet das Unternehmen ein Bild, in dem die derzeitige Investitionsoffensive nicht als einmaliger Kraftakt verstanden wird, sondern als langfristiger Infrastrukturzyklus.

Auch die Aktionäre sollen daran beteiligt werden. Für 2025/26 erwartet die EVN eine Dividende zwischen 0,90 und 0,95 Euro je Aktie. Bis 2029/30 soll sie auf mindestens 1,10 Euro je Aktie steigen und damit einer Ausschüttungsquote von rund 40 Prozent entsprechen. Nach Abschluss des aktuellen Investitionszyklusses könnte langfristig sogar eine höhere Ausschüttungsquote erwogen werden.

Was die Ziele für Anleger bedeuten

Mit dem Capital Markets Day hat die EVN die Verbindung zwischen Investitionsprogramm, Ergebniszielen und Ausschüttungspolitik konkret beschrieben. Rund eine Milliarde Euro jährliche Investitionen bis 2030 stehen einem EBITDA-Ziel von rund 1,2 Mrd. Euro und einem ROCE-Ziel von mehr als sechs Prozent gegenüber. Ob sich die angestrebte Entwicklung realisieren lässt, hängt neben der Projektdurchführung auch von Finanzierungskosten und regulatorischen Rahmenbedingungen ab.

Für Anleger wird deshalb neben dem Tempo des Ausbaus entscheidend sein, wie erfolgreich die EVN AG (ISIN: AT0000741053) ihre geplanten Investitionen in zusätzliche Ergebnisbeiträge und langfristig höhere Ausschüttungen übersetzt.

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Quellen:



EVN AG - Capital Markets Day 2026

https://www.evn.at/getmedia/b1846423-8b2e-471e-8d61-27a34275da65/Capital-Markets-Day_FINAL.pdf

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