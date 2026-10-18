Berlin - Nach dem Abschluss der Sondierungsgespräche von Linken, Grünen und SPD in Berlin sieht die Union eine Zäsur in der Hauptstadt.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß sagte der "Rheinischen Post", dass das "der absolute Dammbruch" sei. Von SPD und Grünen dürfe es in Zukunft keine Belehrungen mehr über irgendwelche Brandmauern geben, so Ploß. Das dunkelrot-grüne Bündnis werde Berlin zur "Hauptstadt für Clan-Kriminelle, Verbrecher und illegale Migranten" machen.
Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hatten sich Linke, Grüne und SPD am Vortag auf ein Sondierungspapier geeinigt. Es ist die Grundlage für die nun folgenden Koalitionsverhandlungen.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß sagte der "Rheinischen Post", dass das "der absolute Dammbruch" sei. Von SPD und Grünen dürfe es in Zukunft keine Belehrungen mehr über irgendwelche Brandmauern geben, so Ploß. Das dunkelrot-grüne Bündnis werde Berlin zur "Hauptstadt für Clan-Kriminelle, Verbrecher und illegale Migranten" machen.
Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hatten sich Linke, Grüne und SPD am Vortag auf ein Sondierungspapier geeinigt. Es ist die Grundlage für die nun folgenden Koalitionsverhandlungen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur