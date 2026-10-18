Im Übernahmekampf um die Commerzbank ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Die Europäische Zentralbank hat UniCredit am Donnerstag die Genehmigung erteilt, ihre Beteiligung ohne Obergrenze aufzustocken. Die italienische Großbank rechnet nun damit, noch bis Jahresende die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen zu können. Gleichzeitig nähern sich die Bundesregierung und UniCredit in ihren Gesprächen an. Bei einem Aktienkurs von 37,88 € stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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