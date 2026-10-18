Zug - Der dänische Atomreaktor-Entwickler Copenhagen Atomics wird offenbar in der Schweiz aktiv. Die Firma will in einigen Jahren mit der seriellen Produktion von relativ kleinen Atomreaktoren beginnen. Das auf neuartige Atomreaktoren spezialisierte Unternehmen plant eine Sitzverlegung von Kopenhagen nach Zug, wie die «Sonntagszeitung» am Sonntag berichtete. Erste konkrete Schritte für den Wechsel in die Schweiz sind bereits sichtbar. So hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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