© Foto: Ding Ting/XinHua/dpaDie Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Mit Tesla, Meta, Netflix und SAP legen in der kommenden Woche gleich mehrere Börsenschwergewichte ihre Quartalszahlen vor. Auch GE Aerospace, Procter & Gamble und American Express stehen im Fokus der Anleger.
Enthaltene Werte: US5398301094,US88579Y1010,US64110L1061,US6516391066,FI0009000681,US7427181091,DE0007164600,US8581191009,US20030N1019,US88160R1014,US37045V1008,US30303M1027,LU1778762911,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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