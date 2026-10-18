München (ots) -10.Spieltag in der PENNY DEL - jeder schlägt jeden! Und wie - Nürnberg überrumpelt München mit 6:2. Ice Tiger Timo Bakos erklärt die simple Taktik: "Wir haben geschaut, dass wir es heute richtig spielen nach den vier Niederlagen."Dicke Überraschung! Schwenningen entführt drei Punkte aus Mannheim. "Ich weiß nicht, warum wir das Spiel verloren haben. Gefühlt hatten wir wieder 70, 80 Schussversuche", rätselt Adler-Kapitän Marc Michaelis und fügt hinzu: "Wir haben in den letzten Wochen ein paar Schritte nach vorne gemacht, jetzt ein kleiner Rückschlag." Am Freitag wartet das Derby mit den Löwen Frankfurt (ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport). "Wir müssen eine Reaktion zeigen. Vielleicht mit der Brechstange, dass wir die Chancen in Tore ummünzen", fordert Michaelis. Auf Schwenninger Seite fehlen Simon Wolf nach 36 Saves nur 59 Sekunden zum ersten DEL-Shutout seiner Karriere. "Die drei Punkte sind am wichtigsten, der Rest ist wurscht", grinste der Wild-Wings-Goalie.Köln hat eine astreine Sonntagsform und ein missmutiges Freitagsgesicht! Im 5. Sonntagsspiel gibt es für die Haie den 5. Sieg - freitags stehen 5 Spiele und 5 Niederlagen. "Es ist ein langsamer Start für uns. Neuer Trainer, neues System. Wir bauen langsam auf, heute war es besser. Wir müssen konstant bleiben", erklärt Loui-Marc Aubry nach dem 4:1-Erfolg gegen Bremerhaven. Bei den Fischtown Pinguins hakt es am altbekannten Problem. "Wir tun uns gerade schwer Tore zu schießen, dann ist so ein Doppelschlag hart. Aber für mich ist die Art und Weise wie wir spielen wichtig und ich bin zufrieden mit der Leistung ", analysiert Trainer Alexander Sulzer.Zweimal Heimsieg-Premiere: Ingolstadt feiert mit dem 6:3 gegen Augsburg den ersten Heimsieg nach 60 Minuten. "Es war eine gute Mannschaftsleistung und wir haben uns auch durch dreckige Tore belohnt", attestiert Daniel Pietta.Die Löwen Frankfurt schaffen den ersten Heimsieg mit einem 4:1 im Kellerduell gegen die Iserlohn Roosters. Alle vier Treffer fallen in Überzahl. "Die Power Plays haben uns angezündet", betont Trainer Tom Pokel nach dem Sieg und fügt erleichternd hinzu: "Der Stein auf dem Rücken, dass wir noch keinen Heimsieg eingefahren haben, ist endlich weg."Top-Talent Tobias Krestan führt die Eisbären Berlin zum Sieg! Der 18-jährige glänzt beim 4:0 in Krefeld mit seinem ersten DEL-Assist und seinem ersten DEL-Tor. Der Erfolg hilft ein wenig, die Niederlage vom vergangenen Freitag gegen München (3:4) zu verarbeiten. Für Eisbären-Goalie Jonas Neffin ist es sein bereits fünfter Shutout in der Spielzeit. "Es war schwierig, aber umso schöner, dass ich wieder die Null gehalten habe", sagt der Torwart nach der Partie und lobt zugleich seine Teamkollegen: "Wir waren heute einfach wieder brutal effizient."Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 10. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. In der DEL geht es am Dienstagabend mit den verlegten Spielen ERC Ingolstadt vs. Grizzlys Wolfsburg sowie Kölner Haie vs. Schwenninger Wild Wings live jeweils ab 19.15 Uhr weiter. Am Freitagabend folgt dann der 11. Spieltag - ab 19.00 Uhr die große Konferenz und ab 19.15 Uhr alle Einzelspiele live bei MagentaSport.Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull München 6:2 - Ausrufezeichen im Derby! 21-Sekunden-Doppelschlag gibt Nürnberg den "Schub" und stoppt die Niederlagen-SerieAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RDhHM0JsV3FTQnpXVGVrOFR0TktXSm1sNEFrbnk2UWczNlZBcEM3ZXVNcz0=Doppelschlag! Innerhalb von 21 Sekunden stellen Greg Meirales und Marcus Weber auf 2:1 und 3:1 für Nürnberg. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ym1USU40NllDZ2tUaGhFUGVlWGcvTGpDMmRTWE1YL3JWNDB1NHNTTFRhZz0=Timo Bakos, Nürnberg Ice Tigers: "Wir haben geschaut, dass wir es heute richtig spielen nach den vier Niederlagen. Das haben wir gezeigt, haben es einfach gehalten." über den Doppelschlag: "Das gibt einen großen Schub für die ganze Mannschaft. Den Schub haben wir mitgenommen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dWkxS2tRRUJwdG9OTGc3Qmp1ZkRHanhRU3BWSFUvS21naW5XMGhRL0Z0bz0=Patrick Hager, 500. Spiel für den EHC Red Bull München: "Wir haben vorne die Torchancen nicht genutzt und hinten schlampig verteidigt."Über den Doppelschlag zum 2:1 und 3:1 innerhalb von 21 Sekunden: "Schwierig das zu akzeptieren, aber das müssen wir als Mannschaft auch lernen, dass wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war ein Momentumswechsel, der uns nicht gutgetan hat."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vml4dVBSelJDSDY0UzRQWEJweFJlbDNibERSdWovNlZ6WkpQdEdQUGtKST0=Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 - Köln zeigt das Sonntagsgesicht und sucht nach KonstanzLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWMwc3NRSmVPRGRtVUg4NDhrWEkvWmlTR3RyNTc2cklaUmFDVVRvZVFZOD0=Phillip Bruggisser zündet die Rakete! Mit 154,9 km/h trifft er zum 1:0 für Bremerhaven. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eG1ScDVDMHBNRVlUV3RmZzJWcHZUdk8xam1Mb1hHbEU2Y0VMRlRkUzlsVT0=Louis-Marc Aubry, Kölner Haie: "Es war ein sehr wichtiger Sieg hier zuhause. Wir müssen auf dieses Spiel aufbauen."Köln zeigt das Sonntagsgesicht! Im 5. Sonntagsspiel gibt es für die Haie den 5. Sieg (freitags 5 Spiele, 5 Niederlagen): "Es ist ein langsamer Start für uns. Neuer Trainer, neues System, wir bauen langsam auf, heute war es besser. Wir müssen konstant bleiben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TENyTWEvbGFYa2p5ZFYyMzhlZG10SCtMMEErL0xLRUthVG55ZTJML3I1RT0=Alexander Sulzer, Fischtown Pinguins Bremerhaven: "Es war ein gutes Eishockeyspiel. Es war ausgeglichen, aber im 3. Drittel haben wir es nicht mehr geschafft das umzusetzen, was wir wollten. Wir tun uns gerade schwer Tore zu schießen, dann ist so ein Doppelschlag hart. Aber für mich ist die Art und Weise wie wir spielen wichtig und ich bin zufrieden mit der heutigen Leistung. Wir müssen einfach mehr Tore schießen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eWhmMGpCQTRNMk15OEFQV05jZ01IK2xRZ21WbGFpenNmVENPRUgzbDVyVT0=Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 1:2 - "Kleiner Rückschlag" für Mannheim: Michaelis fordert "Reaktion" gegen FrankfurtLink zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnoxamZKRE9CMVlzVTNPSDRtVHZiUzBoaytraEtVNkdxS3hmZE1YMWtmcz0=Simon Wolf glänzt mit 36 Saves beim Schwenninger Auswärtssieg. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmNnRGZoWUNlMUZkZXZPNVJ6TXJoby9wOWlIMEwza0xJdytOVnB5bjFubz0=Marc Michaelis, Adler Mannheim: "Ich weiß nicht, warum wir das Spiel verloren haben. Gefühlt hatten wir wieder 70, 80 Schussversuche. Wir waren ungeduldig am Ende, aber so viel können wir uns nicht vorwerfen. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Schritte nach vorne gemacht, jetzt ein kleiner Rückschlag. Dafür willst du Frankfurt hier haben nach so einem Spiel. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Vielleicht mit der Brechstange, dass wir die Chancen in Tore ummünzen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlI3Z3RZUk4wMWZOcVJZNFBqREttSE5IaUFCSlUrTXlNM3hITFdNVmwzMD0=Simon Wolf, Schwenninger Wild Wings: "Die drei Punkte sind am wichtigsten, der Rest ist wurscht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDBTWVZlL3J2TzRnb1YxRzFEako3MjVQNkpVTlUwKzNSLzNralo0UkdQdz0=ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 6:3 - Erster Heimsieg nach regulärer Spielzeit für den ERC: "Es war eine gute Mannschaftsleistung und wir haben uns auch durch dreckige Tore belohnt."Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nm1tRUQxV2k0WlJaZjdzWHhReDdXcTJwMmhZSVVKSGRwVGFqd3Jvc1hUTT0=Daniel Schmölz bekommt nach seinem Doppelpack den Extraapplaus der Fans. Seine beiden Kinder begleiten ihn auf der Ehrenrunde. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlNwNVBFeDVuZFRIYWEzVStaV2hPeXFPamIyYXpNTTJJOEpWZXlZbEdPMD0=Daniel Pietta, ERC Ingolstadt: "Wir waren die letzten drei Spiele schon auf dem richtigen Weg, aber heute war ganz wichtig, dass wir mal das 3. Drittel gewonnen haben. Ich glaube, das war das erste Mal diese Saison und das war der Grundstein. Es war eine gute Mannschaftsleistung und wir haben uns auch durch dreckige Tore belohnt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K3ozRGNKN1BIQVcrbzRIUitRbUR1Vkl1Y3hycWhiZE1aT2ticVdyekFzUT0=Tim Wohlgemuth, Augsburger Panther: "Wir haben mal wieder nur zwei Drittel gespielt. Das 3. Drittel waren bodenlos und hat uns das Spiel verloren. Man muss mental im Spiel bleiben, das haben wir nicht gezeigt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUZvMU1XT3YzRnVhVzRUcXdsOU5oa2k2UWdON2ljVVBjN1FDQWJjTm5NND0=Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 0:4 -Gleich zwei DEL-Premieren: Toptalent Krestan bringt Eisbären wieder in die ErfolgsspurLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=LzFRM2JXcldXRzltcnZsVTNvLzdtWitLWTdrQWtuZFNMWGZIUGZneTBacz0=Deutsches Toptalent zockt groß auf und feiert gleich zwei Premieren. Erst legt der 18-jährige Tobias Krestan das 1:0 für Markus Vikingstad auf, dann trifft er per Solo zum 2:0 selbst. Es sind sein erster DEL-Assist und sein erstes DEL-Tor. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SWU4Zk9LbmxwOVFGaDVKdkNvSlYvTU9PY3lwVXQ0WndKa05zTURRN2trQT0=Jonas Neffin, Goalie Eisbären Berlin: "Es war schwierig, aber umso schöner, dass ich wieder zu Null gespielt habe. Wir waren heute einfach wieder brutal effizient. Ich bin einfach glücklich, so viele Spiele machen zu können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3BpOEVoRXlia3ZaeWtDNXhmMkJXNmhyaTZVZ1YwVVVBQjRibW9VbzlxYz0=Alexander Weiß, Spieler Krefeld Pinguine: "Wir haben wieder kein Tor geschossen. Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt und haben es geschafft, dass wir die Partie eng halten können. Dann müssen wir lernen, in solchen engen Spielen auch das Tor zu machen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWt4R0pPUGpISVFsL3lCR0ZTM25ldC9Fb2dVaGlSbHdKN2o2WnVCemRBbz0=Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters 4:1 - Sieg im Kellerduell! Frankfurt bricht den Heim-BannLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=R3phdkRqK3VzeUFsZTlkMmhpOFFGLy8rd0ZhdkhFQVMyOVA2SDU3S0cxcz0=Tom Pokel, Trainer Löwen Frankfurt: "Die Power Plays haben uns angezündet. Wir haben die Überzahl-Situationen erzwungen und die haben uns richtig in Gang gebracht. Der Stein auf dem Rücken, dass wir noch keinen Heimsieg eingefahren haben, ist endlich weg."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VG1PQ3RSUllxUWFoMFpVVE1OMk8rWm1Cc0o3UU9vWldMZEJta09XaFRPbz0=Adam Scheel, Goalie Löwen Frankfurt: "Es war ein grandioser Sieg für uns, es ist ein großartiger Teamerfolg." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YVRrMEpKLzBNWFVxZVRLa3psenhiVWV4RzdqQVdFbE50YzhMODgzVVg5ND0=Dennis Lobach, Spieler Iserlohn Roosters: "Das Power Play war heute entscheidend, die waren in den Situationen eiskalt, dann wird es halt schwer." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnZydHMzT2haSmRDNGFCenpqdktCKzVLR05USzRzVlNsYmNHd3VPZ0FlQT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DELDienstag, 20.10.2026ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg (verlegte Partie, 46. Spieltag), Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings (verlegte Partie, 49. Spieltag)11. SpieltagFreitag, 23.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Eisbären Berlin - Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine, Adler Mannheim - Löwen Frankfurt, EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters, Straubing Tigers - Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6373313