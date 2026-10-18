München (ots) -Kellerduell am Sonntagabend in Meppen und Spieler Jonas Fedl wollte nahezu "wahnsinnig" werden ob der vergebenen Chancen beim 1:1 gegen den Letzten Havelse. Sein Trainer Lucas Beniermann rang nach einer Erklärung:, Trainer SV Meppen: "Heute musst du das Spiel gewinnen. Heute haben wir Slapstick-mäßig so viele Chancen liegen lassen, das ist kaum zu erklären." Gut für Beniermann: sein Vertrag wurde gerade verlängert. Sein Sport-Vorstand Heiner Beckmann will gegen den Liga-Trend und im eigenen Klub arbeiten: "Trainerentlassungen gab es in den letzten Jahren einige. Gerade sind wir auf einem guten Weg und gut beraten, wenn wir daran auch mal wieder festhalten." Mit der Fortuna-Demission von Alexander Ende sind's bis zum 10. Spieltag schon 4 Entlassungen - happig.Wow, da war Feuer drin im Topspiel der 3. Liga! Der MSV Duisburg, Tabellenerster, und der Zweite Viktoria Köln trennen sich vor jetzige 1. FC Köln- Profi und Ex-Viktoria-Spieler, Said El Mala, 1:1. Die Zebras halten den 5 Punkte Vorsprung auf die Viktoria. Ärgerlich für den MSV: Hattrick-Rekord-Halter Remmert trifft in der Nachspielzeit nur den Pfosten."Wenn wir noch den späten Treffer erzielt hätten, wäre es natürlich Wahnsinn gewesen. Am Ende hat man bei beiden Mannschaften die Kräfte schwinden sehen. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, denn wir haben auf die Konkurrenz einen Zähler gutgemacht", bilanziert MSV-Trainer Dietmar Hirsch, der allerdings vor Viktorias 1:1 nach einem Freistoß kein Foul gesehen haben will und auch sonst fand, der Schiri hätte zuweilen mit zweierlei Maß entschieden.Das Tor erzielte Taylan Duman, der in Duisburg aufwuchs. "Es tut trotzdem ein bisschen weh, denn ich bin 10 Kilometer vom Stadion aufgewachsen. Ich wünsche dem MSV nur das Beste. Wenn es nach mir geht, würde ich gerne mit der Viktoria in der 2. Liga spielen." Viktoria-Trainer Marian Wilhelm will keine Geldstrafe für so eine Aussage verhängen: "Es ist erstmal sein Wunsch, das darf man sagen." Den Punkt, so Wilhelm, habe sich die Viktoria "erarbeitet."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's nächste Woche mit dem 11. Spieltag. Am Freitag empfängt RW Essen den SV Jahn Regensburg - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Am Samstag findet u. a. die Partie zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf statt - live in der Konferenz ab 13.30 Uhr oder im Einzelspiel ab 13.45 Uhr.3. Liga | 10. Spieltag:SV Meppen - TSV Havelse 1:1 | "Klar wirst du wahnsinnig!" Meppen verzweifelt an der ChancenverwertungLucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Heute musst du das Spiel gewinnen. Ich habe hier junge Spieler stehen, denen geht das sehr, sehr nahe. Die spielen mit Leib und Seele für den Verein und hätten sehr gerne das Siegtor geschossen. Heute haben wir Slapstick mäßig so viele Chancen liegen lassen, das ist kaum zu erklären. In der Art habe ich das auch noch nicht erlebt. Die Haltung, die wir hatten, war die richtige. Jetzt fühlt es sich heute wieder total beschissen an. Wir haben insgesamt fünf Punkte geholt in dieser englischen Woche. In der letzten englischen Woche hatten wir null, da war Weltuntergangsstimmung. Wir müssen auch mal die Mitte finden, nicht immer nur Schwarz und Weiß." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bVFIc0RaY0VoOWRJTGlGQ3ZMbng0S2ljOXg0SGFTRnordDF0NzdTdXBpVT0=Jonas Fedl, SV Meppen über das Remis trotz eines Torschussverhältnisses von 28:8: "Klar wirst du wahnsinnig, wenn die Dinger nicht fallen. Wir kommen wahnsinnig oft in die Momente, aber vollenden sie nicht. Trotzdem heißt es weiterzumachen. Es wäre viel schlimmer, wenn wir nicht in die Momente kommen." Über die 5 Punkte aus der englischen Woche: "Es ist ein Schritt nach vorne. Wir haben nach der Länderspielpause kein Spiel verloren. Daran müssen wir weiter hochziehen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajVJK3VXTjh3T0J5Vm1mK3pXTTQyTFRNenI3V2VWWGpYVXpUMXRVNGtwdz0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Glück kann man sich erzwingen. Niederlagen entstehen meistens, wenn man daran glaubt, dass man ein Spiel verlieren kann. Wir verteidigen leidenschaftlich und am Ende ist immer Glück auch Können. Deswegen haben wir uns den Punkt verdient." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VmVmaTQvdzdHM2xIL3BIZkRjdDZ2Sk53MkNCanNnRHM2dHVTdExDOGorOD0=Kevin Schumacher, TSV Havelse über sein Tor 0:1: "Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Wenn ich mal ein Tor schieße, dann ist es meistens etwas Besonderes." Über das Ergebnis: "Für uns ist jeder Punkt wichtig. Man weiß nicht, für was es am Ende gut ist. Uns sieht jeder am Ende sowieso unten, aber wir geben weiter Gas. Dienstag hätten wir gewinnen müssen, da waren wir zu dämlich, jetzt haben wir einen Punktgewinn für die Moral. Das ist ein cooler Haufen, jeder schmeißt sich rein. Ich hoffe, das wird am Ende belohnt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QnVjRjM4Zk9zVmMrdVVlMCtZR0NQMXZGZlVtRk9vbEJPc0JCNVNqMjJuVT0=Heiner Beckmann, Vorstand Sport SV Meppen, in der Halbzeitpause über das Vertrauen in den Trainer Lucas Beniermann und seinen Coaching Staff: "Wir haben gerade beide Verträge verlängert, den von Lucas Beniermann und Olufemi Smith (Sportlicher Leiter). Lucas ist schon ewig im Verein, hat das NLZ mit aufgebaut. Er ist ein guter Trainer und wir glauben an ihn. Die Zusammenarbeit mit Olufemi gibt uns die Hoffnung und auch die Gewissheit, dass es so weiterläuft. Trainerentlassungen gab es in den letzten Jahren einige. Gerade sind wir auf einem guten Weg und gut beraten, wenn wir daran auch mal wieder festhalten." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c282aW1UUWlpSHcrMlN4U2xJWHpaemxFT2pGVkMyQnFKZ013azIxdWppUT0=MSV Duisburg - Viktoria Köln 1:1 - Kein Sieger im Topspiel! Duisburg kriegt Führung nicht über die ZeitDietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Köln hat auch ein Tor verdient. Für mich ist das Foul im Vorfeld des Gegentors keins. Er sagt selbst, dass er ausgerutscht ist. Das ist ärgerlich. Wenn wir noch den späten Treffer erzielt hätten, wäre es natürlich Wahnsinn gewesen. Am Ende hat man bei beiden Mannschaften die Kräfte schwinden sehen. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, denn wir haben auf die Konkurrenz einen Zähler gutgemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y05yclFDQmNQM1ZiZGJDRkhyQ0hhUjd4dHJ4VytzbVVveThHdlhEL1hycz0=Conor Noß, Torschütze des MSV Duisburg: "Das Unentschieden ist gerecht, da Viktoria ein echt Top-Auswärtsspiel gemacht hast. Wir sind gut hereingekommen und sind in Führung gegangen. Dass es nicht so weitergeht, war klar. Ich spreche heute von einem Punktgewinn."...zu seinem Tor: "Ich wollte ihn genauso, wie er im Tor gelandet ist. Ich habe ihn extra über den Schlappen rutschen lassen."...zum emotionalen Jubel: "Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir immer hinter ihm stehen und wir alle daran glauben, dass er wieder zurückkommt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0VwRGZJMUhIV0IyMmNMb1dONVcyRVdoU0l3dXZSZ25JNW9BZmVnaDhYTT0=Taylan Duman, Torschütze Viktoria Köln: "Meine ganze Familie ist hier, alle meine Freunde. Es tut trotzdem ein bisschen weh, denn ich bin 10 Kilometer vom Stadion aufgewachsen. Ich wünsche dem MSV nur das Beste. Wir haben einen klaren Plan und unsere Punkte sind alle verdient. Wir müssen in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore schießen. Schade, dass ich nicht noch ein Tor geschossen habe. Wenn es nach mir geht, würde ich gerne mit der Viktoria in der 2. Liga spielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eVVzejdDSXVZaUJjV1hlclhHTDJGRmFUUGZ3OUpPOUVXSmpobVRtMlNlMD0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Wir haben uns das Ergebnis erarbeitet. Das Geläuf war heute nicht das Beste. Gerade in der 2. Halbzeit bin ich unfassbar stolz, wie mutig wir geblieben sind. Man hat gemerkt, dass wir gedrückt haben. Wir haben uns mit dem Ausgleich belohnt."...zu Dumans Wunsch: "Es ist erstmal sein Wunsch, das darf man sagen. Grundlegend ist unser Ziel, die 45 Punkte zu erreichen. Jedes Wochenende kann es in die eine oder andere Richtung kippen. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt der Saison müßig, sich über den Aufstieg Gedanken zu machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGpiTGNxSTBwWmsyaENsWjc1V2lNS0diSFJ4ZUJkTW5wakNtYmYzRHlqUT0=3. Liga | TSG Hoffenheim II - SC Verl 2:1 - Saisontore sieben und acht! Yasin Zor schießt Bundesliga-Reserve wieder zum SiegYasin Zor, Doppelpacker TSG Hoffenheim II: "Ich bin sehr glücklich, dass ich zweimal treffen konnte. Ich habe zuletzt keine Tore geschossen und mir vor dem Spiel selbst Druck gemacht, dass es endlich wieder klappt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d0FNdEVJWC91QzZwLzJiUjdVOVhSTTRoOVpjZDROeFpKcitQUFZ0eng5TT0=Klaus Gjasula, Kapitän TSG Hoffenheim II: "Die Jungs haben es überragend gemacht, am Ende alles reingehauen und letztlich verdient gewonnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWoxdldCTmE4UW1PMThBMzVTT3NPTjVGSUx2R3lGczVpQmZJTDcvMWd4az0=Niko Kijewski, Kapitän SC Verl: "Es ist extrem frustrierend. Wir hätten die Chance auf das 2:2 gehabt, aber wir hatten einen ganz schwachen Start. Da können wir froh sein, dass wir nicht auseinandergefallen sind. Die 2. Halbzeit gehörte dann meiner Meinung nach uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z1VFZmZVNU1IblFja1JMR2NtcjRZd2N5ZlZjdytJU0JydUl6L0xlZ3pOYz0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 11. SpieltagFreitag, 23.10.2026ab 18.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - Jahn RegensburgSamstag, 24.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - SC Verl, Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf, Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof-Großaspach, FC Ingolstadt - MSV Duisburg, SV Meppen - Würzburger Kickersab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - Alemannia AachenSonntag, 25.10.2026ab 13.15 Uhr: TSV Havelse - 1. FC Saarbrückenab 16.15 Uhr: Preußen Münster - Fortuna Kölnab 19.15 Uhr: Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim IIGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 7. SpieltagMontag, 19.10.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - VfB StuttgartGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 8. SpieltagFreitag, 23.10.2026ab 18.15 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern MünchenSamstag, 24.10.2026ab 11.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Kölnab 13.45 Uhr: VfB Stuttgart - Eintracht FrankfurtSonntag, 25.10.2026ab 12.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05ab 13.45 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburgab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusenab 16.45 Uhr: Hamburger SV - Union BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6373316