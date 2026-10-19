US-Markt braucht mehr Uran: Langfristige Produktionskapazitäten sind gefragter denn je!

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Für 2033 sind laut EIA rund 91% des erwarteten US-Uranbedarfs noch nicht vertraglich gedeckt. Drei Unternehmen setzen auf heimische Förderung, Verarbeitung und hochgradige Lagerstätten.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Premier American Uranium Inc., Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit den drei Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und JS Research erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 19. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Größter Verbraucher, aber kaum eigene Förderung!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die USA sind der größte Uranverbraucher der Welt, fördern aber nur einen Bruchteil davon selbst. Nach dem aktuellen "Red Book" der OECD-Kernenergieagentur NEA und der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA entfielen 2024 rund 33% des weltweiten reaktorbezogenen Uranbedarfs auf die USA, aber nur 0,4% der weltweiten Uranproduktion.1 Der Großteil des Brennstoffs muss damit importiert werden: Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA stammten 2025 nur 7% des von US-Versorgern bezogenen Urans aus US-Förderung. Wichtigstes Herkunftsland war Kanada mit 32%, gefolgt von Kasachstan mit 28% und Australien mit 15%.2

Uranproduktion und reaktorbezogener Bedarf wichtiger Förder- und Verbraucherländer, 2024; Quelle: NEA/IAEA, Uranium 2026: Resources, Production and Demand

Noch deutlicher zeigt sich die Lücke bei den Lieferverträgen. 2025 bezogen die US-Versorger zwar 87% ihrer Lieferungen über langfristige Verträge. Für die kommenden Jahre ist aber ein wachsender Teil des erwarteten Bedarfs offen: Für das Lieferjahr 2030 sind laut EIA rund 12 von maximal etwa 30 Millionen Pfund U 3 O 8 und damit rund 40% noch nicht vertraglich gedeckt, für 2033 bereits 33,6 von 36,7 Millionen Pfund oder rund 91%.2

Das bedeutet nicht, dass diese Mengen fehlen werden - Versorger schließen Verträge üblicherweise mit mehrjährigem Vorlauf ab. Es zeigt aber, dass in den kommenden Jahren große Mengen neu kontrahiert werden müssen. Neue Langfristverträge können Produzenten Planungssicherheit geben und die Finanzierung neuer Projekte erleichtern.2

Nicht vertraglich gedeckter Uranbedarf der US-Versorger, Lieferjahre 2026-2035

Eigene Darstellung | Daten: EIA, 2025 Uranium Marketing Annual Report, Table 11

Für Anleger stellt sich damit die Frage, wer zusätzliche heimische Förder- und Verarbeitungskapazitäten liefern kann. Genau hier setzen Premier American Uranium (WKN: A3ET9P), Uranium Energy (WKN: A0JDRR) und IsoEnergy (WKN: A412Q0) an - wenngleich mit unterschiedlichen Ansätzen: Premier American Uranium exploriert und entwickelt Projekte in den USA, Uranium Energy fördert bereits in Wyoming und Texas und plant eine eigene Konversion, IsoEnergy entwickelt hochgradige Vorkommen in Kanada, den USA und Australien und ist größter Aktionär der neuen US-Plattform DISA Uranium.3,4,5,6

Premier American Uranium treibt "Kaycee' und "Cebolleta' voran!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) konsolidiert, exploriert und entwickelt Uranprojekte in den USA und verfügt laut Unternehmen über Landbesitz in fünf bedeutenden Urandistrikten.3Aktiv gearbeitet wird in Wyoming und New Mexico: an den Explorationsprojekten "Kaycee' im "Powder River Basin' und "Cyclone' im "Great Divide Basin' sowie am fortgeschrittenen "Cebolleta'-Projekt.7 Wyoming ist nach Unternehmensangaben der wichtigste Uranförderstaat der USA; der Großteil der dortigen Produktion erfolgt seit den 1990er-Jahren per "In-situ'-Gewinnung ("ISR').8

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Am weitesten fortgeschritten ist das "Cebolleta'-Projekt in New Mexico, an dem Premier American Uranium 100% hält. Aus den früheren Minen wurden zwischen 1975 und 1981 laut Unternehmen mehr als 3,8 Millionen Pfund U 3 O 8 gefördert.9 Die Mineralressourcenschätzung mit Stichtag Mai 2025 umfasst 20,3 Millionen Pfund eU 3 O 8 "angezeigte' und 7,0 Millionen Pfund eU 3 O 8 "abgeleitete' Ressourcen.10

Die im Oktober 2025 veröffentlichte "PEA' - eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung - modelliert über 13 Jahre eine durchschnittliche Jahresproduktion von 1,4 Millionen Pfund U 3 O 8 , in der Spitze 2,0 Millionen Pfund. Bei einem Uranpreis von 90 US-Dollar je Pfund ergibt sich nach Steuern ein Kapitalwert (NPV) von 83,9 Millionen US-Dollar bei 8% Abzinsung und ein interner Zinsfuß ("IRR') von 17,7%, die Anfangsinvestition wird auf rund 112,7 Millionen US-Dollar geschätzt.10 Die Studie bezieht "abgeleitete' Ressourcen ein und stützt sich nicht auf Mineralreserven. Eine Produktionsentscheidung ist damit noch nicht getroffen.

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, schloss Premier American Uranium im Juli 2026 ein Kernbohrprogramm über 6.030 Fuß ab und übergab Proben für metallurgische Tests an Hazen Research. Ziel ist eine höhere Ausbringung bei der Haufenlaugung, eine aktualisierte "PEA' ist für 2027 geplant.11 Ob sich die angestrebte Verbesserung erreichen lässt, müssen die Testergebnisse zeigen.

Bohrungen bei "Kaycee' erweitern den Suchraum!

Bei "Kaycee' läuft nach Unternehmensangaben eines der größten aktiven Uranbohrprogramme der USA. Bis zum 25. September 2026 wurden 80 Bohrungen über 65.620 Fuß (rund 20.000 Meter) abgeschlossen und damit rund 66% des geplanten 100.000-Fuß-Programms.3

Im neu untersuchten Zielgebiet "West Diane' durchteufte Bohrung WD26-012 ab rund 262 Meter Tiefe 10 Fuß (3,05 Meter) mit 0,064% eU 3 O 8 , darin 5,5 Fuß (1,68 Meter) mit 0,076% und 2 Fuß (0,61 Meter) mit 0,092% eU 3 O 8 . Sechs der ersten acht Bohrungen in "West Diane' erreichten mindestens 0,02% eU 3 O 8 .3

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Im Bereich "Rustler' erreichten sechs von 22 neu gemeldeten Bohrungen mindestens 0,02% eU 3 O 8 ; RT26-121 lieferte 0,063% eU 3 O 8 über 2,5 Fuß (0,76 Meter), RT26-116 0,037% über 3,5 Fuß (1,07 Meter).3 Es handelt sich um aus Gamma-Bohrlochmessungen abgeleitete Äquivalentgehalte (eU 3 O 8 ) ohne Korrektur eines radiometrischen Ungleichgewichts.

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Zusätzlich sicherte sich Premier American Uranium Mineralrechte auf 1.883 Acres (rund 762 Hektar) nördlich und westlich von "Rustler' und verband damit die "Claim-Blöcke' "Rustler' und "Stampede'. Das Landpaket bei "Kaycee' umfasst damit 31.724 Acres (rund 12.840 Hektar) mit nach Unternehmensangaben mehr als 110 Meilen (rund 177 Kilometer) identifizierter Roll-Front-Systeme in drei historisch produktiven Sandsteinformationen. Die Bohrungen in "West Diane' laufen weiter, bei "Rustler' soll anschließend weitergebohrt werden, abhängig von der Witterung.3

Uranium Energy fährt die US-Produktion hoch!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) fördert per "In-situ'-Gewinnung ("ISR') und verfügt nach eigenen Angaben über die größte lizenzierte Produktionskapazität der USA.12 Im Geschäftsjahr bis 31. Juli 2026 produzierte das Unternehmen 229.294 Pfund U 3 O 8 : 211.942 Pfund aus "Christensen Ranch' über die Aufbereitungsanlage "Irigaray' in Wyoming und 17.352 Pfund aus "Burke Hollow' über die Anlage "Hobson' in Texas, wo die Förderung erst im April 2026 begann.4

Die Anlagen "Irigaray', "Hobson' und "Sweetwater' verfügen zusammen über rund 12,1 Millionen Pfund lizenzierte jährliche Verarbeitungskapazität.13 Diese Kapazität ist eine Genehmigungsobergrenze, kein erreichtes Produktionsniveau. Mineralreserven nach S-K 1300 hat Uranium Energy bislang nicht ausgewiesen.13 Der weitere Hochlauf ist angelegt: Am 28. September 2026 erhielt "Christensen Ranch' die finalen Genehmigungen für vier weitere Header Houses, die Förderung dort soll in den kommenden Wochen beginnen.4

Quelle: Uranium Energy Corp.

Finanziell ist Uranium Energy gut ausgestattet: Zum 31. Juli 2026 meldete das Unternehmen liquide Vermögenswerte von 753 Millionen US-Dollar, darunter 495 Millionen US-Dollar Barmittel, und keine Schulden. Der Uranbestand belief sich auf 1,256 Millionen Pfund U 3 O 8 , im Geschäftsjahr wurden 400.000 Pfund zu durchschnittlich 93,13 US-Dollar je Pfund verkauft.4

Konversion als nächster Baustein!

Über die Tochter United States Uranium Refining & Conversion Corp. (UR&C) plant Uranium Energy eine eigene Konversionsanlage, die Uranoxid (U 3 O 8 ) in Uranhexafluorid (UF 6 ) umwandeln soll - den Ausgangsstoff für die Anreicherung. Ingenieurpartner ist Fluor. Die US-Atomaufsicht "NRC' hat ein Aktenzeichen vergeben, der Lizenzantrag wird vorbereitet. Eine Kostenschätzung der Klasse IV wird bis Mitte 2027 erwartet.4

Quelle: Uranium Energy Corp.

Am 13. Oktober 2026 gab Uranium Energy die Gründung eines National Security Advisory Council bekannt, der den Ausbau in die Konversion begleiten soll. Co-Vorsitzende sind Tom D'Agostino, früherer Leiter der US-Behörde für nukleare Sicherheit NNSA, und Admiral a. D. James F. Caldwell, früherer Direktor des Nuklearantriebsprogramms der US-Marine. Hinzu kommen Admiral a. D. William K. Lescher und die frühere amtierende NNSA-Leiterin Neile Miller. Nach eigenen Angaben baut Uranium Energy eine US-Lieferkette "vom Bergwerk bis zur Konversion" auf.12

IsoEnergy trifft starke Radioaktivität am "Hurricane South Trend'!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) beschreibt sich als global diversifiziertes Uranunternehmen mit aktuellen und historischen Mineralressourcen in Kanada, den USA und Australien.5

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Im Mittelpunkt steht das "Larocque-East'-Projekt im kanadischen "Athabasca Basin' mit der Lagerstätte "Hurricane'. Sie umfasst laut technischem Bericht vom 4. August 2022 eine "angezeigte' Ressource von 48,6 Millionen Pfund U 3 O 8 mit durchschnittlich 34,5% U 3 O 8 sowie eine "abgeleitete' Ressource von 2,7 Millionen Pfund mit 2,2% U 3 O 8 .14 Nach Unternehmensangaben ist es die weltweit hochgradigste "angezeigte' Uranressource.5

Das Sommerbohrprogramm 2026 umfasste 26 Bohrungen über 10.159 Meter. Bohrung LE26-250 traf 75 Meter östlich von LE26-248 und außerhalb der bisherigen "Hurricane'-Umrisse 11.075 Counts per Second (cps) über 3,5 Meter, darunter 43.160 cps über 0,5 Meter. Zusammen mit LE26-273 und LE26-254 ist dies die stärkste bislang am "Hurricane South Trend' gemessene Radioaktivität; 18 der 26 Sommerbohrungen lagen über dem Schwellenwert von 350 cps.14

Radioaktivitätsmessungen geben allerdings keinen Urangehalt an. Die chemischen Analysen stehen noch aus. Erst sie zeigen, ob die Treffer zu einer Ressourcenerweiterung beitragen können. Nach Unternehmensangaben sollen die Ergebnisse die Zielplanung für 2027 prägen.14

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Personell stellt sich IsoEnergy technisch breiter auf: Am 13. Oktober 2026 wurde Nathan Bridge zum Vice President, Exploration ernannt. Er war zuvor fünf Jahre Explorationschef bei CanAlaska Uranium und mehr als zehn Jahre bei Cameco tätig. Dr. Dan Brisbin übernimmt die neu geschaffene Position des Vice President, Geology und soll die geologische Bewertung des Portfolios sowie die Suche nach neuen Wachstumschancen leiten.5

DISA Uranium verbindet IsoEnergy und Premier American Uranium!

Eine zusätzliche Brücke in den US-Markt bildet DISA Uranium. Die Gesellschaft aus Casper, Wyoming, gewinnt mit ihrer patentierten "HPSA'-Technologie Uran und Vanadium aus Abfällen stillgelegter Uranminen und will zudem konventionelle Förderung wieder aufnehmen sowie eigene Verarbeitungskapazitäten aufbauen.6 IsoEnergy brachte im August 2026 sein Utah-Portfolio mit den genehmigten, früher produzierenden Minen "Tony M', "Daneros' und "Rim' sowie den Projekten "Sage Plain' und "Flatiron' ein und ist mit rund 33% auf voll verwässerter Basis größter Aktionär.Zusätzlich investierte IsoEnergy 33 Millionen US-Dollar in eine Privatplatzierung über 105 Millionen US-Dollar.6

Premier American Uranium vereinbarte im September 2026, seine vier Colorado-Projekte"Outlaw Mesa', "Atkinson Mesa', "Monogram Mesa' und "Slick Rock' gegen DISA-Uranium-Aktien im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar und Optionsscheine zu verkaufen. Zugleich will DISA Uranium 5 Millionen US-Dollar in Premier American Uranium investieren und damit rund 8,7% an dem Unternehmen erwerben. Der Abschluss steht noch aus und hängt unter anderem von der Zustimmung des US-Energieministeriums und der TSX Venture Exchange ab.15

Fazit:

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) liefert bei "Kaycee' laufend neue Bohrergebnisse und hat dort den Suchraum auf 31.724 Acres erweitert.3 Mit "Cebolleta' besitzt das Unternehmen zudem ein früher produzierendes Projekt mit "PEA', dessen Wirtschaftlichkeit die laufenden metallurgischen Tests verbessern sollen.11 Mineralreserven und eine Produktionsentscheidung stehen dort noch aus.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) fördert bereits in Wyoming und Texas, verfügt über rund 12,1 Millionen Pfund lizenzierte Jahreskapazität und eine schuldenfreie Bilanz. Der Hochlauf von zuletzt 229.294 Pfund pro Geschäftsjahr in Richtung dieser Kapazität und die geplante Konversion müssen operativ und finanziell aber erst umgesetzt werden.4

IsoEnergy (WKN: A412Q0) verbindet mit "Hurricane' eine sehr hochgradige "angezeigte' Ressource mit neuen starken Radioaktivitätstreffern am "Hurricane South Trend' und einer Beteiligung von rund 33% an DISA Uranium.6,14 Ob die Treffer die Ressource erweitern, zeigen die ausstehenden Analysen.

Als nächste Meilensteine stehen der Förderbeginn an den vier neu genehmigten Header Houses bei "Christensen Ranch', die chemischen Analysen der "Larocque-East'-Sommerbohrungen, die Fortsetzung der Bohrungen bei "Kaycee' sowie der Abschluss der DISA-Transaktion von Premier American Uranium an. Für Mitte 2027 erwartet Uranium Energy zudem die Kostenschätzung für die geplante Konversionsanlage.3,4,14,15 Es bleibt also spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. OECD Nuclear Energy Agency/IAEA: Uranium 2026: Resources, Production and Demand, September 2026. Vorgestellt zur 70. IAEA-Generalkonferenz; Abbildung zu Uranproduktion und reaktorbezogenem Bedarf, Bezugsjahr 2024.

2. U.S. Energy Information Administration: 2025 Uranium Marketing Annual Report, August 2026. Tabellen 3, 7, 11 und 12; Angaben zu offenen Mengen mit Stand 31. Dezember 2025.

3. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Reports 10 ft of 0.064% eU 3 O 8 in Ongoing Drilling at Kaycee, Wyoming, 7. Oktober 2026. Bohrstand zum 25. September 2026; Äquivalentgehalte aus Gamma-Bohrlochmessungen.

4. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Reports Fiscal 2026 Results, 29. September 2026. Geschäftsjahr zum 31. Juli 2026.

5. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Announces the Appointment of Nathan Bridge as Vice President, Exploration and Dr. Dan Brisbin as Vice President, Geology, 13. Oktober 2026.

6. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy and DISA Technologies Announce Closing of Transaction to Form DISA Uranium Corporation, 19. August 2026.

7. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Completes Acquisition of Nuclear Fuels, 16. September 2025.

8. Premier American Uranium Inc.: Wyoming. Unternehmenswebsite, abgerufen am 17. Oktober 2026.

9. Premier American Uranium Inc.: Cebolleta Project. Unternehmenswebsite, abgerufen am 17. Oktober 2026; historische Produktion der Minen JJ#1 und St. Anthony.

10. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Announces Preliminary Economic Assessment and Mineral Resource Update for the Cebolleta Uranium Project, Outlining Project Economics and Framework for Enhancement, 30. Oktober 2025. Stichtag der Mineralressourcenschätzung im Mai 2025; Tabelle und Berichtsteil nennen den 14. beziehungsweise 15. Mai 2025.

11. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Successfully Completes Drilling Program at Cebolleta Project, New Mexico and Delivers Samples for Advanced Metallurgical Testing, 13. Juli 2026.

12. Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp Forms National Security Advisory Council to Bolster Expansion into Uranium Conversion, 13. Oktober 2026.

13. Uranium Energy Corp./SEC: Form 10-K for the fiscal year ended July 31, 2026, 29. September 2026. Lizenzierte Kapazitäten und Status als Exploration Stage Issuer nach S-K 1300.

14. IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy Completes Summer Drilling at Larocque East, Intersecting Widespread and Strongest Radioactivity to Date Along the Hurricane South Trend, 8. September 2026. Ressourcenangaben nach dem technischen Bericht vom 4. August 2022.

15. Premier American Uranium Inc.: Premier American Uranium Announces Strategic Partnership with DISA Uranium Through Colorado Asset Sale and Equity Investment, 15. September 2026. Kaufvertrag vom 14. September 2026; Vollzug ausstehend.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Uranproduktion und reaktorbezogener Bedarf wichtiger Länder 2024 - Abbildung aus NEA/IAEA, Uranium 2026: Resources, Production and Demand; Rechteinhaber OECD Nuclear Energy Agency und IAEA.

Abbildung 2: Nicht vertraglich gedeckter Uranbedarf der US-Versorger 2026 bis 2035 - eigene Darstellung von JS Research; Daten: EIA, 2025 Uranium Marketing Annual Report, Table 11, Stand 31. Dezember 2025.

Abbildungen 3 bis 7: Logo, Portfoliokarte, PEA-Kennzahlen zu Cebolleta sowie Bohrkarten West Diane und Rustler - Premier American Uranium Inc., Unternehmenspräsentation und Pressemitteilung vom 7. Oktober 2026.

Abbildungen 8 bis 10: Logo, Übersicht der Aufbereitungsanlagen und Grafik zur Brennstoffkette - Uranium Energy Corp., Unternehmenspräsentation.

Abbildungen 11 bis 13: Logo, Portfoliokarte und Längsschnitt Hurricane South Trend - IsoEnergy Ltd., Unternehmenspräsentation und Pressemitteilung.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 17. Oktober 2026. Geprüft wurden die Angaben zu Uranbedarf, Uranproduktion, Lieferverträgen und Herkunftsländern, zu Projekten, Ressourcen, Studienkennzahlen, Bohrergebnissen, Landerwerb, Produktion, Kapazitäten, Finanzlage, Personalien und Transaktionen der behandelten Unternehmen sowie die WKN anhand von Unternehmensmeldungen, Unternehmenswebsites, SEC-Unterlagen und Veröffentlichungen von NEA/IAEA und EIA; Börsenplattformen wurden zur Prüfung der WKN herangezogen. Umrechnungen von Fuß, Acres und Meilen sowie Prozentanteile wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

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Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

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Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Fortsetzung und Ergebnisse der Bohrprogramme bei Kaycee und Larocque East, die metallurgischen Tests und eine aktualisierte PEA für Cebolleta, den Produktionshochlauf und die Auslastung der Anlagen von Uranium Energy, die geplante Konversionsanlage von UR&C, den Vollzug der Transaktion zwischen Premier American Uranium und DISA Uranium sowie die Entwicklung des US-Uranmarkts. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Uranpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in den USA, Kanada und Australien. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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