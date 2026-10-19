Was für eine Woche für die OHB-Aktie. Um rund 38 % schoss das Wertpapier in die Höhe. Damit könnte die scharfe Korrektur beendet sein. Analysten sehen jedenfalls weiteres Kurspotenzial für den deutschen Raumfahrtkonzern. Sie verweisen auf ein sehr gut gefülltes Auftragsbuch. Dieses könnte sich bald noch weiter füllen. Neben der Raumfahrt gehört Robotik zu den Zukunftsmärkten. Führende Investmentbanken prognostizieren der Branche goldene Zeiten. Von den Milliardenumsätzen will sich First Hydrogen ein Stück abschneiden. Gelingt dies, ist die Aktie ein heißer Kandidat für eine Neubewertung. Zumindest auf steigende Kurse haben Aktionäre von Nel Anfang vergangener Woche gehofft. Doch dann sorgten die Quartalszahlen der Norweger für ein schnelles Ende der Rally.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de