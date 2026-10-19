Globex Mining, BlackRock und TSMC sind gut im Geschäft und profitieren von angesagten Börsentrends. Globex sucht mit Partnern nach gefragten Rohstoffen, BlackRock verdient am wachsenden Vermögen der Anleger und TSMC sitzt im Zentrum des KI-Booms. Alle drei Unternehmen liefern derzeit starke Nachrichten und sind aussichtsreich. Doch während BlackRock und TSMC längst etablierte Börsenstars sind, wird das Potenzial von Globex vom Markt erst langsam entdeckt. Welche Kurschancen sich jetzt für Anleger bieten und für wen sich die Titel am besten eignen, überprüfen wir im Aktien-Check.
Enthaltene Werte: CA3799005093,US09290D1019,US8740391003Den vollständigen Artikel lesen ...
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