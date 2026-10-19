Der Langfristpreis für Uran lag Ende September bei 96,50 USD je Pfund. Das meldet der Förderer Cameco. Wer ein Kraftwerk betreibt, sichert sich Brennstoff Jahre im Voraus, und genau dort entsteht der Druck. Rechenzentren treiben den Strombedarf, die Verteilnetze müssen ihn zu den Kunden bringen, und der Brennstoff muss irgendwo herkommen. Neue Minen liefern nicht über Nacht. Wer heute Vorkommen findet oder Tonnen aus dem Boden holt, spielt den Energie-Versorgern in die Karten. Wir sehen uns daher E.ON mit seinen Verteilnetzen, Standard Uranium und Energy Fuels genauer an.
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