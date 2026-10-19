DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im dritten Quartal 2026: 248 Mio. € Nettogewinn, 26,9% RoTCE und 29,8% Cost-Income-Ratio - Dividendenabgrenzung in Q3 '26 nach Kapitalaufbau für die geplante PTSB-Übernahme wieder aufgenommen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im dritten Quartal 2026: 248 Mio. EUR Nettogewinn, 26,9% RoTCE und 29,8% Cost-Income-Ratio

Dividendenabgrenzung in Q3 '26 nach Kapitalaufbau für die geplante PTSB-Übernahme wieder aufgenommen

Wien (pta000/19.10.2026/07:00 UTC+2)

- Starke Q3 '26 Ergebnisse: Q3 '26 Nettogewinn von 248 Mio. EUR, basierend auf höheren Kernerträgen und fortlaufende Realisierung von Synergien

- Äußerst profitables Geschäftsmodell: Q3 '26 RoTCE von 26,9%, deutlich über dem langfristigem Ziel der Bawag Group von >20%

- Überschüsskapital: CET1-Quote von 17,1% nach vollständiger Dividendenabgrenzung (3,21 EUR je Aktie) des Nettogewinns für das dritte Quartal 2026, mit einem Kapitalüberschuss von mehr als 1,0 Mrd. EUR gegenüber dem CET1-Zielwert von 12,5%

- Geplante Übernahme von PTSB: Die Aktionäre von PTSB stimmten der Transaktion am 30. Juli 2026 mit einer Mehrheit von 91% zu. Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des irischen High Court und regulatorischen Genehmigungen; der Abschluss wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 bzw. im ersten Quartal 2027

Die BAWAG Group hat heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und einen Nettogewinn von 248 Mio. EUR, eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTCE) von 26,9% sowie eine Cost-Income-Ratio von 29,8% ausgewiesen. In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Nettogewinn auf 735 Mio. EUR, woraus sich ein RoTCE von 28,0% ergab.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2026

Die BAWAG Group erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 248 Mio. EUR und ein Ergebnis je Aktie von 3,18 EUR. Der Vorsteuergewinn vor Risikokosten stieg gegenüber dem Vorquartal um 3% auf 425 Mio. EUR.

Der RoTCE von 26,9% lag weiterhin deutlich über dem Zielwert der BAWAG über den Zyklus hinweg von >20%. Unterstützt wurde dies durch eine disziplinierte Kapitalallokation sowie die fortgesetzte Realisierung von Synergien und Effizienzsteigerungen in der gesamten Gruppe.

Der Nettozinsertrag belief sich im dritten Quartal 2026 auf 497 Mio. EUR und lag damit 2% über dem zweiten Quartal 2026. Dies spiegelte die anhaltend positive Entwicklung in Consumer & SME wider, die teilweise durch ein verhaltenes Hypothekenvolumen kompensiert wurde. Der Provisionsüberschuss blieb mit 102 Mio. EUR stabil, unterstützt durch eine solide Dynamik über die Geschäftsbereiche in Retail & SME hinweg.

Die operativen Aufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 10% und gegenüber dem Vorquartal um 2% auf 181 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür war die fortgesetzte Realisierung von Synergien und Effizienzsteigerungen in der gesamten Gruppe. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 29,8% und lag damit im Einklang mit dem Zielwert über den Zyklus hinweg von unter 33%.

Die Risikokosten beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 79 Mio. EUR. Diese Entwicklung spiegelte die fortgesetzte Verschiebung des Asset-Mix hin zu margenstärkeren Krediten im Bereich Consumer & SME wider. Die Kreditqualität blieb mit einer Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) von 1,0 % stark.

"Wir haben ein weiteres starkes Quartal erzielt - mit einem Nettogewinn von 248 Mio. EUR, einem Ergebnis je Aktie von 3,18 EUR und einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 27%. Die Kernerträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 599 Mio. EUR, der Vorsteuergewinn vor Risikokosten erreichte 425 Mio. EUR und die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf unter 30%. Darin spiegeln sich die anhaltenden Entwicklungen unserer Investitionen, unsere disziplinierte Umsetzung sowie die fortlaufenden Synergie- und Effizienzsteigerungen wider. Parallel zu dieser starken operativen Entwicklung setzt unser Team zahlreiche strategische und operative Initiativen um, während wir uns auf die geplante Übernahme von PTSB und die nächste Entwicklungsphase als paneuropäische und U.S.-amerikanische Bankengruppe vorbereiten. Was die BAWAG Group besonders macht, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr konsequenter Fokus auf unsere Kunden, ihre starke Leistungsbereitschaft und ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz zeichnen uns weiterhin aus und treiben unseren Erfolg voran." Anas Abuzaakouk -- CEO, BAWAG Group

GEPLANTE ÜBERNAHME VON PTSB

Am 30. Juli 2026 stimmten die Aktionäre von PTSB der geplanten Übernahme mit einer Zustimmung von 91% zu. Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den irischen High Court sowie der noch ausstehenden regulatorischen Zustimmung.

Dank einer starken Kapitalgenerierung und einer CET1-Quote von 17,1% zum Quartalsende sind wir gut positioniert, um die geplante Übernahme vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren. Die dafür erforderliche Kapitalschwelle liegt bei rund 17,0%. Darüber hinaus haben wir im dritten Quartal 2026 die Dividendenabgrenzung auf Basis von 100% des Nettogewinns des Quartals wieder aufgenommen. Die maximal mögliche Dividende ist auf den Gewinn des zweiten Halbjahres mit rund 500 Mio. EUR begrenzt. Wir setzen unsere starke Kapitalgenerierung fort und verfügen über mehrere Instrumente im Kapitalmanagement, falls sich zusätzliche Wachstumschancen ergeben sollten.

AUSBLICK & ZIELE

Die BAWAG Group setzt ihre etablierte Strategie weiterhin konsequent um und bestätigt daher ihr Nettogewinnziel für 2026 von >960 Mio. EUR. Die Mittelfristziele der Gruppe werden mit den Jahresergebnissen aktualisiert.

PRÄSENTATION Am 19. Oktober 2026 um 10:00 Uhr MESZ findet ein Earnings Call mit unserem CEO Anas Abuzaakouk und unserem CFO Enver Sirucic statt. Die Details finden Sie auf unserer Website unter www.bawaggroup.com.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG & KENNZAHLEN

Gewinn- & Verlustrechnung| in Q3 '26 Veränderung vs. Vorjahr Veränderung vs. YTD '26 Veränderung vs. Vorjahr Mio. EUR (in %) Vorquartal (in%) (in %) Operative Kernerträge 599,1 8 2 1.767,7 8 Nettozinsertrag 497,2 8 2 1.465,6 7 Provisionsüberschuss 101,9 8 - 302,1 11 Sonstige Erträge 5,9 >100 -23 13,7 >100 Operative Erträge 605,0 9 1 1.781,4 9 Operative Aufwendungen -180,5 -10 -2 -553,3 -8 Ergebnis vor Risikokosten 424,5 20 3 1.228,1 19 Regulatorische Aufwendungen -11,0 13 -2 -35,9 21 Risikokosten -78,8 50 5 -219,4 34 Ergebnis von at-equity 0,5 -62 -92 7,7 >100 Beteiligungen Ergebnis vor Steuern 335,2 14 1 980,5 16 Ertragssteuern -87,7 17 14 -245,9 14 Nettogewinn 247,5 13 -3 734,8 17 Q3 '26 Veränderung vs. Vorjahr (in Veränderung vs. Vorquartal YTD '26 Veränderung vs. Vorjahr %) (in%) (in%) RoTCE 26,9% -0,9 Punkte -1,8 Punkte 28,0% 1,1 Punkte CIR 29,8% -6,3 Punkte -1,2 Punkte 31,1% -5,8 Punkte

BILANZ, KAPITAL & RWA

Bilanz | in Mio. EUR Q3 '26 Q2 '26 Veränderung vs. Vorquartal (in Veränderung vs. Vorjahr (in %) %) Bilanzsumme 70.972 72.218 -2 -1 davon Zinstragende Vermögenswerte 56.330 56.303 - - Kundenkredite 51.274 51.074 - 3 Wertpapiere und Anleihen 4.460 4.345 3 -24 Kreditinstitute und liquide Mittel 13.807 15.082 -8 -1 Sonstige Vermögenswerte 1.431 1.717 -17 -22 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital 70.972 72.218 -2 -1 davon Kundenrefinanzierung (Durchschnitt) 61.579 62.060 -1 -2 Kundeneinlagen (Durchschnitt) 46.117 46.761 -1 -3 Kundeneinlagen 44.163 45.815 -4 -3 Eigene Emissionen + AT1 19.766 19.566 1 5 Kreditinstitute und sonstige 2.582 2.617 -1 -9 Verbindlichkeiten Eigenkapital inkl. Dividenden 4.461 4.220 6 9 Kapital & RWA | in Mio. EUR Q3 '26 Q2 '26 Veränderung vs. Vorquartal (in Veränderung vs. Vorjahr (in %) %) Materielles Eigenkapital 3.677 3.686 - 15 CET1-Kapital 3.734 3.723 - 15 Risikogewichtete Aktiva 21.802 21.358 2 -5 CET1-Quote

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im dritten Quartal 2026: 248 Mio. € Nettogewinn, 26,9% RoTCE und 29,8% Cost-Income-Ratio - Dividendenabgrenzung in Q3 '26 nach Kapitalaufbau für die geplante PTSB-Übernahme wieder aufgenommen -2-

17,1% 17,4% -0,3 Punkte 3,0 Punkte (nach Abzug der Dividende) Leverage Ratio 5,8% 5,7% 0,1 Punkte 0,8 Punkte Liquiditätsdeckungsquote 197% 217% -20 Punkte -4 Punkte

RETAIL & SME

Gewinn- und Verlustrechnung | Q3 '26 Veränderung vs. Vorjahr Veränderung vs. YTD '26 Veränderung vs. in Mio. EUR (in %) Vorquartal (in%) Vorjahr (in%) Operative Kernerträge 529,6 10 3 1.544,6 12 Nettozinsertrag 432,0 10 3 1.258,9 12 Provisionsüberschuss 97,6 12 1 285,7 13 Operative Aufwendungen -151,0 -11 - -461,3 -11 Ergebnis vor Risikokosten 378,6 22 4 1.083,3 25 Regulatorische Aufwendungen -6,6 29 2 -21,8 42 Risikokosten -75,4 35 - -216,2 38 Ergebnis vor Steuern 296,6 19 5 845,3 22 Nettogewinn 218,1 16 2 630,5 21 Kennzahlen RoTCE 35,8% -0,7 Punkte -0,7 Punkte 36,3% 1,3 Punkte Nettozinsmarge 4,35% 0,26 Punkte 0,06 Punkte 4,30% 0,30 Punkte NPL Quote 1,6% 0,4 Punkte 0,2 Punkte 1,6% 0,4 Punkte Risikokostenquote 0,77% 0,19 Punkte - 0,74% 0,18 Punkte Geschäftsvolumina | in Mio. EUR Wohnbaukredite 26.296 -1 - 26.296 -1 Konsumenten- und SME Kredite 13.254 11 3 13.254 11 Aktiva 39.550 3 1 39.550 3 Aktiva (Durchschnitt) 39.408 3 1 39.116 4 Kundeneinlagen 41.942 -2 -3 41.942 -2 Kundeneinlagen (Durchschnitt) 42.385 -1 -2 42.897 1

CORPORATES, REAL ESTATE & PUBLIC SECTOR

Gewinn- und Verlustrechnung | in Q3 '26 Veränderung vs. Vorjahr Veränderung vs. YTD Veränderung vs. Mio. EUR (in %) Vorquartal (in%) '26 Vorjahr (in%) Operative Kernerträge 74,6 6 1 225,3 5 Nettozinsertrag 69,3 9 1 207,4 7 Provisionsüberschuss 5,3 -24 -5 17,9 -17 Operative Aufwendungen -21,7 23 12 -58,8 12 Ergebnis vor Risikokosten 52,9 - -3 166,5 2 Regulatorische Aufwendungen -2,1 -9 -5 -6,7 -3 Risikokosten -3,6 - - -3,4 -55 Ergebnis vor Steuern 47,2 -8 -10 156,4 5 Nettogewinn 34,6 -10 -14 116,6 4 Kennzahlen RoTCE 23,2% -7,8 Punkte -4,6 Punkte 27,5% -0,9 Punkte Nettozinsmarge 2,01% 0,12 Punkte 0,05 Punkte 1,99% 0,10 Punkte NPL Quote 0,3% 0,2 Punkte -0,1 Punkte 0,3% 0,2 Punkte Risikokostenquote 0,11% 0,13 Punkte 0,12 Punkte 0,03% -0,04 Punkte Geschäftsvolumina | in Mio. EUR Corporates 2.303 -16 -10 2.303 -16 Real Estate 5.452 8 -3 5.452 8 Public Sector 5.389 -2 -3 5.389 -2 Aktiva 13.428 - -3 13.428 - Aktiva (Durchschnitt) 13.681 2 -2 13.946 2 Kundeneinlagen 2.626 -26 -8 2.626 -26 Kundeneinlagen (Durchschnitt) 3.180 -29 -2 3.412 -33

ÜBER DIE BAWAG GROUP

Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und U.S.-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.

Die Investor Relations-Website der BAWAG Group enthält bawaggroup.com/ir weitere Informationen, darunter finanzielle und andere Informationen für Investoren.

KONTAKT

Jutta Wimmer Head of Communications +43 (0) 5 99 05-22474 investor.relations@bawaggroup.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Verantwortlichkeitserklärung gemäß den Irish Takeover Rules

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Offenlegungspflichten für Geschäfte gemäß den Irish Takeover Rules

Gemäß Rule 8.3(b) der Irish Takeover Rules muss jede Person, die an 1% oder mehr einer Klasse von "relevanten Wertpapieren" der PTSB "beteiligt" ist oder wird, eine Meldung des "Geschäfts" vornehmen, wenn sie während der "Angebotsfrist" mit solchen "relevanten Wertpapieren" handelt. Eine "Offenlegung von Geschäften" durch eine Person, auf die Rule 8.3(b) Anwendung findet, muss spätestens um 15:30 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" erfolgen, der auf den Tag des betreffenden "Geschäfts" folgt. Eine Offenlegung von Geschäften muss die in Regel 8.6(b) der Irish Takeover Rules festgelegten Angaben enthalten, einschließlich Einzelheiten zu dem betreffenden Geschäft sowie zu den Beteiligungen und Short-Positionen der Person an "relevanten Wertpapieren" der PTSB.

Darüber hinaus müssen die BAWAG und jede andere Bieterin Einzelheiten aller "Geschäfte" offenlegen, die von ihr oder einer mit ihr "gemeinsam vorgehende" Person mit "relevanten Wertpapieren" der PTSB getätigt wurden, und zwar spätestens um 12:00 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach dem Tag der Transaktion

Wenn zwei oder mehr Personen auf der Grundlage einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung eine "Beteiligung" an "relevanten Wertpapieren" der PTSB erwerben, gelten sie im Sinne der Rule 8.3(a) und (b) der Irish Takeover Rules als eine einzige Person.

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October 19, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)