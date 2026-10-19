Die Hensoldt-Aktie startet einen neuen Angriff auf die entscheidende Widerstandszone. Am Freitag legte der Rüstungstitel um +5,96% auf 87,86 € zu und setzte damit seine Erholung vom jüngsten Tief fort. Bullische Signale im RSI und MACD unterstützen den Vorstoß. Nun muss der Kurs jedoch die hartnäckige Barriere unterhalb von 100,00 € überwinden. Chartanalyse zur Hensoldt-Aktie Seit dem Frühjahr 2025 bewegt sich die Hensoldt-Aktie überwiegend in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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