Die DroneShield-Aktie findet nach ihrem dramatischen Absturz weiterhin keinen Boden. Vom Rekordhoch hat der australische Rüstungstitel inzwischen rund -79% verloren und notiert nur noch bei 1,55 AU$. Zwar erreicht der Kurs eine wichtige Unterstützungszone, doch RSI und MACD liefern bislang keine bestätigte Trendwende. Auch das Elliott-Wellen-Szenario lässt weitere Verluste zu. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Seit dem Rekordhoch verläuft der Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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