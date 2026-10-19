Test für Hamburgs Wärmewende: Im kommenden Winter sollen Tiefengeothermie und Abwasser erstmals Energie für die kommunalen Wärmenetze der Hansestadt liefern. Sie sollen Kohle und Gas zurückdrängen. In den kommenden Wochen soll das erste Tiefengeothermie-Projekt der Hansestadt auf der Elbinsel Wilhelmsburg den Betrieb aufnehmen, kündigen die Hamburger Energiewerke an. Es wird rund 48 Grad Celsius heißes Wasser fördern, das aus einer Sandsteinschicht in 1.300 Meter Tiefe stammt.Weil die Temperatur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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