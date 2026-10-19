München (ots) -- Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Ehrung der kreativsten Köpfe unserer Medienlandschaft"- Staraufgebot ab 17 Uhr in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"- Rund 750 Gäste werden zur glamourösen Preisverleihung erwartet- Voting für den Publikumspreis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" läuft noch bis 21. Oktober 2026, 18:00 Uhr- Freuen sich: 14 Preisträgerinnen und Preisträger stehen bereits fest- Wer bekommt den mit 10.000 EUR dotierten Nachwuchspreis?- "Blauer Panther - TV & Streaming Award" wird auf diversen Plattformen gestreamt und ab 22:45 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt- Preisträgerinnen und Preisträger hautnah: am 22. Oktober 2026 bei den MEDIENTAGEN MünchenDer Blaue Panther setzt zum finalen Sprung an, die Stars stehen in den Startlöchern für die große Award Show: Am 21. Oktober gibt sich das Who is who der Medien-, Streaming- und Social-Media-Branche beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 in der BMW Welt in München wieder ein Stelldichein. Entsprechend laufen die Vorbereitungen für die große Award Show ab 19 Uhr, moderiert von Esther Sedlaczek, auf Hochtouren: Die Preisverleihung spielt sich in diesem Jahr auf einer 110 qm großen Szenenfläche mit Glanzboden ab. Die Preisträgerinnen und Preisträger nehmen auf einem 30 qm großen Podest Platz. Insgesamt rücken 180 LED-Scheinwerfer das Auditorium ins rechte Licht. Sieben Kameras, darunter eine "fliegende Kamera" für spektakuläre Perspektiven, fangen das Geschehen eindrucksvoll ein. 130 qm LED-Fläche, inklusive einer Talaria, einer hoch- und runter fahrbaren, großen Videowall, verleihen der Inszenierung eine zusätzliche Dimension. Dazu kommen rund 40 Tonnen zusätzliches Material, an Kamera-, Ton- und allgemeiner Technik, Möbeln, Requisiten, Bühnen- und Dekobau.Rund 750 Gäste werden zum glamourösen Show-Event erwartetDer "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ist ein Highlight des Jahres, entsprechend haben sich viele Prominente angekündigt, um mit den Preisträgerinnen und Preisträgern zu feiern, u.a. Peyman Amin, Patricia Aulitzky, Aminata Belli, Jonathan Berlin, Johannes Berzl, Maja Bons, Michael Brandner, Gloria-Sophie Burkandt, Yvonne Catterfeld, Amanda da Gloria, Dominique Devenport, Jenny Elvers, Jonas Ems, Anna & Angela Ermakova, Gisa Flake, Caroline Frier, Philip Froissant, Francis Fulton-Smith, Alexander Hold, Rebecca Immanuel, Juliane Köhler, Lara Mandoki, Lesli Mandoki, Axel Milberg, Antonia Moretti, Christine Neubauer, Felix Neureuther, Tijen Onaran, Matthias Opdenhövel, Simon Pearce, Andreas Pietschmann, Tanja Schleiff, Jannik Schümann, Jutta Speidel, Cordula Stratmann, Pia Strietmann, Dr. Christine Theiss, Rosalie Thomass, Friedrich von Thun, Max von Thun, Philipp Walulis, Irina Wanka, Manfred Zapatka und viele mehr.Medienminister Dr. Florian Herrmann: "In wenigen Tagen begrüßen wir bei uns am Medienstandort München wieder das 'Who is who' der deutschen TV- und Streamingbranche sowie der Content Creators. Von Unterhaltung bis Information werden wieder zahlreiche starke Formate ausgezeichnet, die uns bewegt, begeistert und zum Nachdenken angeregt haben. Diese Bandbreite zeigt einmal mehr die Schaffenskraft und Qualität unserer Medienlandschaft, die von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie ist. Starke Medien brauchen kreative Köpfe - dieser Abend gehört ihnen!"Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrSchon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem 33 Meter langen Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen.In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Publikumsvoting für die "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" läuft noch bis 21. Oktober 2026Noch bis zum 21. Oktober 2026, dem Tag der großen Award Show, sind die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu aufgerufen, den Publikumspreis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting) zu wählen. Nominiert sind:- Sophie Breuer für den Mut, die Offenheit und die Ermutigung, persönliche Grenzen zu überwinden mit @sophiebreuer99- Marcant für die politische Aufklärungsarbeit, die direkten Begegnungen und die kritische Einordnungmit @vollmarcant- Denise Marko für die Aufklärungsarbeit und dafür, Inklusion und Selbstbestimmung sichtbar zu machen mit @denisemarkoNominierte für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow"Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten bereits darüber abstimmen, welches der drei von der Jury als "Beliebteste Familienshow" nominierten Formate den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 bei der großen Award Show mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl standen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben)- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste)- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL)Nominierte für den Jurypreis "Bester Schauspieler" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026- Hendrik Duryn für die herausragende Darstellung des Stefan Vollmer in "Der Lehrer" (MadeFor Film für RTL)- Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF)- Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot für die herausragende Darstellung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in "An einem Tag im September" (ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE, Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH und made in munich content & films GmbH)Nominierte für den Jurypreis "Beste Schauspielerin" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026- Derya Akyol für die herausragende Darstellung der Mila Göcmen in "Euphorie" (Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL / RTL+)- Via Jikeli für die herausragende Darstellung der Ayla Güner in "High Stakes" (Odeon Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo)- Magdalena Laubisch für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD)Welche Schauspielerin und welche/r Schauspieler die Auszeichnungen erhalten, wird am 21. Oktober 2026 in der großen Award Show verkündet.Ebenfalls erst in der Show wird verkündet, wer den von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierten Nachwuchspreis bekommt, der von der Jury ausgewählt wurde.Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 stehen bereits festWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm", "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland), ausgezeichnet.Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet.Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben) ausgezeichnet.Andreas Bareiss wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent von "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet.Arndt Stüwe wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.Annette Frier (Co-Produzentin und Hauptdarstellerin) und Sonja Schönemann (Autorin) werden für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (Brainpool TV und Good Humor für SAT.1 / Joyn) mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet.Mit dem Blauen Panther 2026 als "Wegweisendes, digitales Wissensformat" wird stellvertretend für das Team von "Kurzgesagt" Gründer Philipp Dettmer für "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" und "Kurzgesagt - In a Nutshell" mit @KurzgesagtDE und @kurzgesagt ausgezeichnet.Executive Producerin Andrea Lange wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Entertainment-Format" und die herausragende Produktion von "The Summit - Der steile Weg zur Million" (Banijay Productions Germany für Prime Video) ausgezeichnet.Showtime für den Blauen PantherDie Pre-Show (ab 17:00 Uhr) im Livestream:www.blauerpanther.comJoyn (http://www.joyn.de)RTL+ (https://plus.rtl.de/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=sea&utm_campaign=sea_935346857&utm_content=134943375568&utm_creative_format=c_935346857_ag_134943375568_a_608238058494&gad_source=1&gad_campaignid=935346857&gbraid=0AAAAADHYWfQkg4DBfowVjdrtYr5mTood8&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLg03hy3CA1wiBUognjTyn5QogHwwduKmGKw5dWG7gByEys1SgOL9mAaAvCuEALw_wcB)Rocket Beans TV (https://rocketbeans.tv/livestreams) (Twitch: @rocketbeanstv, YouTube: @KinoPlus)Twitch-Kanal von Nova (https://www.twitch.tv/starletnova) (@starletnova)Instagram (https://www.instagram.com/blauerpanther_award/) (@blauerpanther_award)Die Award Show (ab 19:00 Uhr) im Livestream:www.blauerpanther.comhttps://www.ardmediathek.de/Joyn (http://www.joyn.de)RTL+ (https://plus.rtl.de/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=sea&utm_campaign=sea_935346857&utm_content=134943375568&utm_creative_format=c_935346857_ag_134943375568_a_608238058494&gad_source=1&gad_campaignid=935346857&gbraid=0AAAAADHYWfQkg4DBfowVjdrtYr5mTood8&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLg03hy3CA1wiBUognjTyn5QogHwwduKmGKw5dWG7gByEys1SgOL9mAaAvCuEALw_wcB)Die Award Show im TV: ab 22:45 Uhr im Bayerischen FernsehenDie Award Show steht anschließend in der ARD Mediathek, dem ZDF Streamingportal und der 3sat Mediathek zur Verfügung.Die Watch Party ist ab 19 Uhr zu sehen auf Rocket Beans TV (Twitch: @rocketbeanstv, YouTube: @KinoPlus) und dem Twitch-Kanal von Nova (@starletnova).Preisträgerinnen und Preisträger hautnah bei den MEDIENTAGEN MünchenWer noch mehr über die Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026, der im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026, www.medientage.de) stattfindet, erfahren möchte - am 22. Oktober trifft Jury-Mitglied Torsten Zarges einige der Gewinnerinnen und Gewinner hautnah:14:00 - 14:30 Uhr: Schauspielerin Annette Frier und Creatorin und Drehbuchautorin Sonja Schönemann, beide für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ausgezeichnet, und Content Creator Nathan Goldblat, ausgezeichnet für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia".Mehr dazu: https://medientage.de/programm/?tags=tv-streamingDie Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- Gahrens + Battermann, Technikpartner- The Dean Munich, Supporter- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech Partner"Breakin' Circus - Urban Dance & Artistic Show" in der großen Award ShowIn der großen Award Show dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem auf sechs Tänzer der erfolgreichen "Breakin' Circus - Urban Dance & Artistic Show" der DDC Entertainment Group freuen! Die energiegeladene, innovative Show, vereint die Dynamik von Breakdance und Urban Dance mit spektakulärer, hochkarätiger Zirkusartistik internationaler Gast-Artisten. Wer mehr davon möchte: Die Deutschland-Tournee startet am 5. November 2026 und ist in 25 Städten wie Berlin, Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf, Bremen u. v. m. zu sehen - mit spektakulären Powermoves, schwebender Luftakrobatik, Zauberei und modernen Beats.Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6373432