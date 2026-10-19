Je stärker sich die Märkte konzentrieren, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Anleger Gefahr laufen, einige der wichtigsten Chancen der Weltwirtschaft zu übersehen. von Rosa Leo, Associate Equity Investment Specialist In den letzten Jahren hat eine relativ kleine Zahl aussergewöhnlich erfolgreicher Unternehmen die Marktrenditen vorangetrieben. Heute sind rund zwei Drittel des MSCI ACWI in US-Aktien investiert, wobei der Technologiesektor das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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