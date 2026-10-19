Verteilnetzbetreiber könnten beim Ausbau ihrer Netze stärker berücksichtigen, dass Photovoltaik- und Windkraftanlagen nur selten ihre maximale Leistung einspeisen. Denn die sogenannte Spitzenkappung erlaubt es ihnen, bei der Netzplanung eine begrenzte Abregelung einzuplanen und damit den erforderlichen Netzausbau möglicherweise zu verringern. Nach einer Analyse des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne) wird diese Möglichkeit bislang jedoch kaum genutzt. Der Verband hat für seine Auswertung, die online zur Verfügung steht, die veröffentlichten Netzausbaupläne von 83 Verteilnetzbetreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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