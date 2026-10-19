Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich am Montag - nach dem starken Lauf in jüngster Zeit und vor zahlreichen marktbewegenden Quartalszahlen - eine Pause. Immerhin hat der Leitindex SMI in der vergangenen Woche mehr als 4 Prozent hinzugewonnen. Einmal mehr verstärken die geopolitischen Schlagzeilen die Unsicherheit bei den Investoren. So hat die Ukraine zuletzt wieder vermehrt russische Ölanlagen angegriffen und auch im Persischen Golf haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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