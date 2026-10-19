Dass der Kurs eines Small Caps nach überraschend guten oder schlechten Zahlen um 10% steigt oder fällt, ist üblich und nicht weiter erwähnenswert. Dass ähnliche oder noch stärkere Preisbewegungen in hochliquiden Märkten immer häufiger vorkommen, ist dagegen kein gutes Zeichen. von Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank Wenn die Rendite des 10-jährigen US-Treasury, wahrscheinlich das volumen-stärkste Wertpapier der Welt, nach der Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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