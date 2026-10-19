Die anhaltenden Verwerfungen durch die Geopolitik drücken bei Kion auf Umsatz und Ertrag. Neben den Zielen für 2026 rückt das Unternehmen zudem davon ab, 2027 eine zweistellige EBIT-Marge zu erzielen. Das Papier bleibt dennoch eine Wette auf eine Konjunkturerholung - und auf eine Jahresendrally. So weit ist es aber noch nicht: Aktuell überwiegen die Bad News der Zielrevision. Der Umsatz 2026 soll nun in einer Spanne von 11.450 bis 11.750 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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